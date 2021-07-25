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Лендона Тайса тягне на пригоди – нове парі "покерного боягуза" з відомим бізнесменом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
25 липня, 16:10
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Американський молодий покерист посперечався з Біллом Перкінсом, що зможе виграти золотий браслет на WSOP 2021

З кінця травня до початку липня тривала гаряча хедз-ап-битва між професійним гравцем Лендоном Тайсом та бізнесменом Біллом Перкінсом. За умовами парі суперники домовилися відіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця.

Втім, вже після майже п'яти тисяч роздач Лендон Тайс здався і заявив, що банально недооцінив Перкінса. За це американця багато в соцмережах прозвали найбоягузливішим покеристом. Тепер же Лендон має намір відновити свою репутацію.

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На своїй сторінці в Twitter Тайс оголосив, що готовий посперечатися з будь-яким покеристом на гроші, що восени йому дістанеться один із золотих браслетів WSOP. На таку пропозицію відгукнувся... Білл Перкінс!

Бізнесмен Білл Перкінс домагається успіху в покері
Бізнесмен Білл Перкінс домагається успіху в покері / Фото: Instagram Білла Перкінса

Бізнесмен і покерист домовилися про ставку 8 до 1 на 10 тисяч доларів. В результаті Біллу доведеться заплатити 80 тисяч, якщо Лендон все ж привезе браслет з Лас-Вегаса. До слова, нещодавно Тайс став раннер-апом турніру WSOP Online.

Лендон Тайс ледь не виграв золотий браслет WSOP Online
Лендон Тайс ледь не виграв золотий браслет WSOP Online / Фото: Instagram Лендона Тайса

Нагадаємо, що Світова серія покеру повернеться в живий режим вперше після початку пандемії коронавірусу. WSOP розіграє 88 золотих браслетів у Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

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