"Самый трусливый покерист" почти восстановил репутацию – не хватило одного шага до успеха

Лэндон Тайс был крайне близок к своей дебютной победе на Мировой серии покера, однако потерпел неудачу в хедз-апе против Джеймса Гильберта

Лэндон Тайс едва не выиграл золотой браслет WSOP Online / Фото: Instagram Лэндона Тайса

Ночью подошел к концу очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Турнир №18 North American Open по Безлимитному Холдему собрал 756 входов по 1000 долларов. Участие в нем принял и уроженец Флориды Лэндон Тайс, который недавно неудачно прославился в хедз-апе с Биллом Перкинсом. Молодой покерист наивно предложил бизнесмену серию дуэлей на 20 тысяч раздач, однако сдался, не доиграв и четверти дистанции. За это многие фанаты прозвали его самым трусливым игроком в покер.

Вчера же у ActionDealer получилось заявить о себе в более положительном свете и подобраться к своему первому браслету WSOP. Лэндон дошел до хедз-апа турнира, однако начал его с четырехкратным отставанием по стеку от Джеймса Гильберта. Тайс отважно боролся с оппонентом, однако все же довольствовался позицией раннер-апа. В решающей раздаче с К8 на руках он уступил Джеймсу с КТ.

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Американец Гильберт играет на профессиональном уровне уже более 10 лет и за это время успел заработать на покере 2 с лишним миллиона долларов. Самого громкого успеха парень добился в 2012 году, выиграв ивент WSOP Circuit в Атлантик-Сити.

Результаты финального стола WSOP Online Event #18: