Бізнесмен Білл Перкінс відправився на Везувій з епатажним Білзеряном – не обійшлося без дівчат (фото)

Американський покерист в компанії дружини і друзів поплавав на яхті біля берегів Італії, звідки відкрився шикарний вид на знаменитий вулкан Везувій

Білл Перкінс і Ден Білзерян весело проводять час разом / Фото: Instagram Білла Перкінса

Нещодавно відомий бізнесмен Білл Перкінс уклав нову парі з Лендоном Тайсом. Керуючий хедж-фонду поставив на те, що молодий покерист не зможе завоювати золотий браслет WSOP цієї осені.

А в червні Перкінс здолав Тайса у гарячій хедз-ап битві. Білл домовився з опонентом зіграти 20 тисяч роздач, щоб визначити переможця, проте в підсумку Лендон злився на чверті дистанції.

Поки ж Білл відпочиває від покерних турнірів і насолоджується життям. Вчора Перкінс опублікував в Instagram круте фото з яхти, де він разом з дружиною Ларою Себастьян пропливав повз вулкана Везувій, який розташований недалеко від Неаполя.

Разом з ним на яхті були його друзі з другими половинками, в тому числі й епатажний Ден Білзерян. Американець вірменського походження відомий своїм божевільним аккаунтом в Instagram.

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Там він публікує безліч фотографій з апетитними красунями, які стрімко набирають лайки. Не дивно, що на сторінку Білзеряна підписало більше 32 мільйонів фоловерів.