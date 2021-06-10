Аппетитная няшка для покерного бизнесмена: горячие фото жены Билла Перкинса

Лара Себастьян радует подписчиков в Instagram яркими снимками в купальниках

Лара Себастьян уже более пяти лет является спутницей известного покериста Билла Перкинса / Фото: Instagram Лары Себастьян

Недавно началась длительная серия хедз-ап битвы Билла Перкинса с покеристом Лэндоном Тайсом. Бизнесмен – заядлый игрок в карты и, соответственно, привлекает к себе немалое внимание представителей женского пола. Впрочем, сердце Билла уже давно занято.

С 2015 года Перкинс встречается с горячей моделью Ларой Себастьян. Девушка уроженка Канады, однако уже в 23 года переехала в США. Лара активно занимается танцами, у нее своя школа хореографии. Также красотка снялась в нескольких фильмах и сериалах, однако играла в них второстепенные роли.

Пара познакомилась на Багамах, куда Перкинс отправился на очередной покерный турнир. Там их отношения и завязались, а до свадьбы они дошли аж в 2020 году. Свадьбу сыграли они в хорватском Дубровнике, в который Лара и Билл влюбились из-за местной природы. Вместе пара воспитывает двух дочерей Перкинса от первого брака.

Лара также играет в покер, стараясь доказать, что эта игра не только для мужчин. Девушка активно ведет свой Instagram, где у нее аж 235 тысяч подписчиков. Кроме того, есть у нее и свой собственный сайт.