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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Вокруг света за три недели: в понедельник стартует насыщенная серия турниров на PokerMatch

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 октября, 09:25
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Крупнейший покер-рум разыграет более 5,5 миллионов гривен в новой крутой серии International Poker Cup
International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch
International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Две недели назад PokerMatch подвел итоги Кубка Украины по онлайн-покеру, в котором разыграл более 22 миллионов призовых. А уже в ближайший понедельник крупнейший покер-рум Украины начинает новую грандиозную серию.

International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября и в ходе данной серии будут определены 84 победителя в ивентах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Что же ждет участников на первой неделе?

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PokerMatch отправит своих клиентов на "виртуальном самолете" Нью-Йорк, Дубаи, Бангкок, Сингапур, Гонконг, Лас-Вегас и Рим. Ежедневно будут разыграны по четыре ивента, названных в честь этих городов:

  • Безлимитный Холдем
  • Омаха с прогрессивным нокаутом
  • Китайский покер "Ананас"
  • Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом

В этих 28-ми турнирах покер-рум разыграет не менее 5,5 миллионов гривен, а самой "сладкой булочкой" в расписании видится субботний ивент в Лас-Вегасе по Холдему с нокаутом. Гарантия турнира – аж 750 тысяч гривен.

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ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
01.11.19:00[IPC] New York NLHE200 грн125 000 грн
01.11.19:00[IPC] New York Omaha PKO250 грн50 000 грн
01.11.19:30[IPC] New York OFC500 грн80 000 грн
01.11.20:00[IPC] New York PKO500 грн400 000 грн
02.11.19:00[IPC] Dubai NLHE200 грн125 000 грн
02.11.19:00[IPC] Dubai Omaha PKO250 грн50 000 грн
02.11.19:30[IPC] Dubai OFC500 грн80 000 грн
02.11.20:00[IPC] Dubai PKO500 грн400 000 грн
03.11.19:00[IPC] Bangkok NLHE200 грн125 000 грн
03.11.19:00[IPC] Bangkok Omaha PKO250 грн50 000 грн
03.11.19:30[IPC] Bangkok OFC500 грн80 000 грн
03.11.20:00[IPC] Bangkok PKO500 грн400 000 грн
04.11.19:00[IPC] Singapore NLHE200 грн125 000 грн
04.11.19:00[IPC] Singapore Omaha PKO250 грн50 000 грн
04.11.19:30[IPC] Singapore OFC500 грн80 000 грн
04.11.20:00[IPC] Singapore PKO500 грн400 000 грн
05.11.19:00[IPC] Hong Kong NLHE250 грн175 000 грн
05.11.19:00[IPC] Hong Kong Omaha PKO500 грн100 000 грн
05.11.19:30[IPC] Hong Kong OFC1 000 грн125 000 грн
05.11.20:00[IPC] Hong Kong PKO500 грн500 000 грн
06.11.19:00[IPC] Las Vegas NLHE250 грн175 000 грн
06.11.19:00[IPC] Las Vegas Omaha PKO500 грн100 000 грн
06.11.19:30[IPC] Las Vegas OFC1 000 грн125 000 грн
06.11.20:00[IPC] Las Vegas PKO1 000 грн750 000 грн
07.11.19:00[IPC] Rome NLHE250 грн175 000 грн
07.11.19:00[IPC] Rome Omaha PKO500 грн100 000 грн
07.11.19:30[IPC] Rome OFC1 000 грн125 000 грн
07.11.20:00[IPC] Rome PKO500 грн500 000 грн

Также PokerMatch предложит клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть призы дополнительно. Например, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов лидерборда разделят между собой 350 тысяч.

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Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. PokerMatch также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте компании.

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