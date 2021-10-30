Навколо світу за три тижні: у понеділок стартує насичена серія турнірів на PokerMatch

Два тижні тому PokerMatch підбив підсумки Кубка України з онлайн-покеру, у якому розіграв понад 22 мільйони призових. А вже найближчого понеділка найбільший покер-рум України розпочинає нову грандіозну серію.
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада і в ході цієї серії буде визначено 84 переможців в івентах з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Що ж чекає на учасників на першому тижні?
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PokerMatch відправить своїх клієнтів на "віртуальному літаку" в Нью-Йорк, Дубаї, Бангкок, Сінгапур, Гонконг, Лас-Вегас та Рим. Щодня будуть розіграні по чотири івенти, названі на честь цих міст:
- Безлімітний Холдем
- Омаха із прогресивним нокаутом
- Китайський покер "Ананас"
- Безлімітний Холдем із прогресивним нокаутом
У цих 28 турнірах покер-рум розіграє не менше 5,5 мільйонів гривень, а найсолодшою булочкою в розкладі бачиться суботній івент у Лас-Вегасі по Холдему з нокаутом. Гарантія турніру – аж 750 тисяч гривень.
|Дата
|Час
|Назва турніру
|Бай-ін
|Гарантія
|01.11.
|19:00
|[IPC] New York NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|01.11.
|19:00
|[IPC] New York Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|01.11.
|19:30
|[IPC] New York OFC
|500 грн
|80 000 грн
|01.11.
|20:00
|[IPC] New York PKO
|500 грн
|400 000 грн
|02.11.
|19:00
|[IPC] Dubai NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|02.11.
|19:00
|[IPC] Dubai Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|02.11.
|19:30
|[IPC] Dubai OFC
|500 грн
|80 000 грн
|02.11.
|20:00
|[IPC] Dubai PKO
|500 грн
|400 000 грн
|03.11.
|19:00
|[IPC] Bangkok NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|03.11.
|19:00
|[IPC] Bangkok Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|03.11.
|19:30
|[IPC] Bangkok OFC
|500 грн
|80 000 грн
|03.11.
|20:00
|[IPC] Bangkok PKO
|500 грн
|400 000 грн
|04.11.
|19:00
|[IPC] Singapore NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|04.11.
|19:00
|[IPC] Singapore Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|04.11.
|19:30
|[IPC] Singapore OFC
|500 грн
|80 000 грн
|04.11.
|20:00
|[IPC] Singapore PKO
|500 грн
|400 000 грн
|05.11.
|19:00
|[IPC] Hong Kong NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|05.11.
|19:00
|[IPC] Hong Kong Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|05.11.
|19:30
|[IPC] Hong Kong OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|05.11.
|20:00
|[IPC] Hong Kong PKO
|500 грн
|500 000 грн
|06.11.
|19:00
|[IPC] Las Vegas NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|06.11.
|19:00
|[IPC] Las Vegas Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|06.11.
|19:30
|[IPC] Las Vegas OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|06.11.
|20:00
|[IPC] Las Vegas PKO
|1 000 грн
|750 000 грн
|07.11.
|19:00
|[IPC] Rome NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|07.11.
|19:00
|[IPC] Rome Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|07.11.
|19:30
|[IPC] Rome OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|07.11.
|20:00
|[IPC] Rome PKO
|500 грн
|500 000 грн
Також PokerMatch запропонує клієнтам кілька гарячих акцій, у яких можна виграти призи додатково. Наприклад, в акції IPC Турніроманія покер-рум розіграє 300 тисяч гривень, а в гонці команд сім найкращих колективів лідерборду розділять між собою 350 тисяч.
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Головним призом серії є п'ять квитків на івенти European Poker Tour, які відбудуться у середині грудня у Празі. PokerMatch також подбає про компенсацію витрат на переліт та проживання у столиці Чехії. Докладніше про умови акції можна дізнатися на сайті компанії.