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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Навколо світу за три тижні: у понеділок стартує насичена серія турнірів на PokerMatch

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 жовтня, 09:25
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Найбільший покер-рум розіграє понад 5,5 мільйонів гривень у новій крутій серії International Poker Cup
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Два тижні тому PokerMatch підбив підсумки Кубка України з онлайн-покеру, у якому розіграв понад 22 мільйони призових. А вже найближчого понеділка найбільший покер-рум України розпочинає нову грандіозну серію.

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада і в ході цієї серії буде визначено 84 переможців в івентах з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Що ж чекає на учасників на першому тижні?

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PokerMatch відправить своїх клієнтів на "віртуальному літаку" в Нью-Йорк, Дубаї, Бангкок, Сінгапур, Гонконг, Лас-Вегас та Рим. Щодня будуть розіграні по чотири івенти, названі на честь цих міст:

  • Безлімітний Холдем
  • Омаха із прогресивним нокаутом
  • Китайський покер "Ананас"
  • Безлімітний Холдем із прогресивним нокаутом

У цих 28 турнірах покер-рум розіграє не менше 5,5 мільйонів гривень, а найсолодшою булочкою в розкладі бачиться суботній івент у Лас-Вегасі по Холдему з нокаутом. Гарантія турніру – аж 750 тисяч гривень.

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Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія
01.11.19:00[IPC] New York NLHE 200 грн 125 000 грн
01.11.19:00[IPC] New York Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
01.11.19:30[IPC] New York OFC 500 грн 80 000 грн
01.11.20:00[IPC] New York PKO 500 грн 400 000 грн
02.11.19:00[IPC] Dubai NLHE 200 грн 125 000 грн
02.11.19:00[IPC] Dubai Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
02.11.19:30[IPC] Dubai OFC 500 грн 80 000 грн
02.11.20:00[IPC] Dubai PKO 500 грн 400 000 грн
03.11.19:00[IPC] Bangkok NLHE 200 грн 125 000 грн
03.11.19:00[IPC] Bangkok Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
03.11.19:30[IPC] Bangkok OFC 500 грн 80 000 грн
03.11.20:00[IPC] Bangkok PKO 500 грн 400 000 грн
04.11.19:00[IPC] Singapore NLHE 200 грн 125 000 грн
04.11.19:00[IPC] Singapore Omaha PKO 250 грн 50 000 грн
04.11.19:30[IPC] Singapore OFC 500 грн 80 000 грн
04.11.20:00[IPC] Singapore PKO 500 грн 400 000 грн
05.11.19:00[IPC] Hong Kong NLHE 250 грн 175 000 грн
05.11.19:00[IPC] Hong Kong Omaha PKO 500 грн 100 000 грн
05.11.19:30[IPC] Hong Kong OFC 1 000 грн 125 000 грн
05.11.20:00[IPC] Hong Kong PKO 500 грн 500 000 грн
06.11.19:00[IPC] Las Vegas NLHE 250 грн 175 000 грн
06.11.19:00[IPC] Las Vegas Omaha PKO 500 грн 100 000 грн
06.11.19:30[IPC] Las Vegas OFC 1 000 грн 125 000 грн
06.11.20:00[IPC] Las Vegas PKO 1 000 грн 750 000 грн
07.11.19:00[IPC] Rome NLHE 250 грн 175 000 грн
07.11.19:00[IPC] Rome Omaha PKO 500 грн 100 000 грн
07.11.19:30[IPC] Rome OFC 1 000 грн 125 000 грн
07.11.20:00[IPC] Rome PKO 500 грн 500 000 грн

Також PokerMatch запропонує клієнтам кілька гарячих акцій, у яких можна виграти призи додатково. Наприклад, в акції IPC Турніроманія покер-рум розіграє 300 тисяч гривень, а в гонці команд сім найкращих колективів лідерборду розділять між собою 350 тисяч.

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Головним призом серії є п'ять квитків на івенти European Poker Tour, які відбудуться у середині грудня у Празі. PokerMatch також подбає про компенсацію витрат на переліт та проживання у столиці Чехії. Докладніше про умови акції можна дізнатися на сайті компанії.

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