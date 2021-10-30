Навколо світу за три тижні: у понеділок стартує насичена серія турнірів на PokerMatch

Найбільший покер-рум розіграє понад 5,5 мільйонів гривень у новій крутій серії International Poker Cup

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Два тижні тому PokerMatch підбив підсумки Кубка України з онлайн-покеру, у якому розіграв понад 22 мільйони призових. А вже найближчого понеділка найбільший покер-рум України розпочинає нову грандіозну серію.

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада і в ході цієї серії буде визначено 84 переможців в івентах з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Що ж чекає на учасників на першому тижні?

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PokerMatch відправить своїх клієнтів на "віртуальному літаку" в Нью-Йорк, Дубаї, Бангкок, Сінгапур, Гонконг, Лас-Вегас та Рим. Щодня будуть розіграні по чотири івенти, названі на честь цих міст:

Безлімітний Холдем

Омаха із прогресивним нокаутом

Китайський покер "Ананас"

Безлімітний Холдем із прогресивним нокаутом

У цих 28 турнірах покер-рум розіграє не менше 5,5 мільйонів гривень, а найсолодшою булочкою в розкладі бачиться суботній івент у Лас-Вегасі по Холдему з нокаутом. Гарантія турніру – аж 750 тисяч гривень.

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Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія 01.11. 19:00 [IPC] New York NLHE 200 грн 125 000 грн 01.11. 19:00 [IPC] New York Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 01.11. 19:30 [IPC] New York OFC 500 грн 80 000 грн 01.11. 20:00 [IPC] New York PKO 500 грн 400 000 грн 02.11. 19:00 [IPC] Dubai NLHE 200 грн 125 000 грн 02.11. 19:00 [IPC] Dubai Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 02.11. 19:30 [IPC] Dubai OFC 500 грн 80 000 грн 02.11. 20:00 [IPC] Dubai PKO 500 грн 400 000 грн 03.11. 19:00 [IPC] Bangkok NLHE 200 грн 125 000 грн 03.11. 19:00 [IPC] Bangkok Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 03.11. 19:30 [IPC] Bangkok OFC 500 грн 80 000 грн 03.11. 20:00 [IPC] Bangkok PKO 500 грн 400 000 грн 04.11. 19:00 [IPC] Singapore NLHE 200 грн 125 000 грн 04.11. 19:00 [IPC] Singapore Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 04.11. 19:30 [IPC] Singapore OFC 500 грн 80 000 грн 04.11. 20:00 [IPC] Singapore PKO 500 грн 400 000 грн 05.11. 19:00 [IPC] Hong Kong NLHE 250 грн 175 000 грн 05.11. 19:00 [IPC] Hong Kong Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 05.11. 19:30 [IPC] Hong Kong OFC 1 000 грн 125 000 грн 05.11. 20:00 [IPC] Hong Kong PKO 500 грн 500 000 грн 06.11. 19:00 [IPC] Las Vegas NLHE 250 грн 175 000 грн 06.11. 19:00 [IPC] Las Vegas Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 06.11. 19:30 [IPC] Las Vegas OFC 1 000 грн 125 000 грн 06.11. 20:00 [IPC] Las Vegas PKO 1 000 грн 750 000 грн 07.11. 19:00 [IPC] Rome NLHE 250 грн 175 000 грн 07.11. 19:00 [IPC] Rome Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 07.11. 19:30 [IPC] Rome OFC 1 000 грн 125 000 грн 07.11. 20:00 [IPC] Rome PKO 500 грн 500 000 грн

Також PokerMatch запропонує клієнтам кілька гарячих акцій, у яких можна виграти призи додатково. Наприклад, в акції IPC Турніроманія покер-рум розіграє 300 тисяч гривень, а в гонці команд сім найкращих колективів лідерборду розділять між собою 350 тисяч.

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Головним призом серії є п'ять квитків на івенти European Poker Tour, які відбудуться у середині грудня у Празі. PokerMatch також подбає про компенсацію витрат на переліт та проживання у столиці Чехії. Докладніше про умови акції можна дізнатися на сайті компанії.