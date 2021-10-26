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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

100 тисяч доларів у фріролах! Український покер-рум запускає серію безкоштовних турнірів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 жовтня, 13:05
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PokerMatch запрошує любителів покеру поборотися за круті призи без будь-яких внесків за участь
Компанія PokerMatch розіграє 100 тисяч доларів у фріролл-турнірах
Компанія PokerMatch розіграє 100 тисяч доларів у фріролл-турнірах / Фото: PokerMatch

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів крутими акціями. У середині жовтня компанія почала дарувати новим клієнтам бонус 330 гривень.

Тепер же PokerMatch пропонує гравцям заробити на фріролах. З 1 листопада по 25 грудня рум щодня проводитиме безкоштовні турніри з Безлімітного Холдему Special Promo Freeroll.

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Загальна гарантія івентів становитиме 100 тисяч доларів! Усі 55 подій стартуватимуть о 20:00 та завершаться на Різдво супертурніром PokerMatch One Million Freeroll із гарантією 1 мільйон гривень.

Читайте також: У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

Нові гравці, які зареєструються після 26 жовтня, зможуть грати у фріролах одразу після поповнення свого рахунку на будь-яку суму, вказавши промокод FREEROLL. Реєстрація на PokerMatch доступна за посиланням.

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PokerMatch – найбільший покер-рум України
PokerMatch – найбільший покер-рум України / Фото: PokerMatch

Для чинних клієнтів компанії необхідно згенерувати рейк у 250 гривень, щоб отримати доступ до івентів. Детальні правила участі у фріролах, а також повний розклад турнірів доступний на офіційному сайті PokerMatch. Не пропустіть можливість голосно заявити про себе!

ДОВІДКА. Фрірол – покерний турнір без турнірного внеску (бай-іну). Зазвичай призовий фонд івенту формується за рахунок коштів учасників, тоді як у фріролах призи виділяються самим покер-румом. В якості призів фріролів можуть бути гроші, покерні аксесуари або право на виступ в іншому покерному турнірі (фріроли-сателіти).

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