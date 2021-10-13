Як грати в покер без депозиту: найбільший покер-рум України дарує гроші новим клієнтам

Компанія PokerMatch надає бонус 330 гривень для кожного нового гравця, який зареєструється з 13 жовтня

Отримуй 330 гривень за реєстрацію на PokerMatch

Бажаєте почати грати в покер, але немає стартового банкроллу? Хочете спробувати себе в онлайні? Найбільший покер-рум України PokerMatch підготував для нових користувачів круту пропозицію.

Читайте також: Два мільйони гарантії – нове полювання на зірку покеру Гліба Тремзіна на PokerMatch

Реклама

Реєструйтеся на сайті та можете починати кеш-ігри відразу без депозиту! З сьогоднішнього дня PokerMatch дарує всім новим клієнтам 330 гривень кожному на рахунок. Для отримання призу необхідно виконати всього кілька кроків:

зареєструватися на PokerMatch , підтвердивши свою електронну пошту і телефон

, підтвердивши свою електронну пошту і телефон повністю заповнити свій профіль

пройти верифікацію особистості , зробивши та завантаживши на сайт селфі з паспортом або ID-картою, а також номером свого рахунку на PokerMatch

, зробивши та завантаживши на сайт селфі з паспортом або ID-картою, а також номером свого рахунку на PokerMatch авторизуватися в покерному клієнта

в покерному клієнта повідомити на пошту або в онлайн-чат компанії про успішність виконання дій

Всі вище описані дії потрібно здійснити протягом двох діб після реєстрації. Детальніше правила акції розписані на сайті PokerMatch. Налітайте!