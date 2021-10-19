Прокотися по світу в онлайні! У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

Вчора підійшов до кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch провів 72 івенти, в яких розіграв кубки та призові в різних містах України.
Нудьгувати онлайн-гравцям доведеться недовго, адже вже з 1 листопада стартує нова грандіозна серія International Poker Cup (IPC). Загальна гарантія івентів складе 18,5 мільйонів гривень.
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Компанія розробила сітку турнірів разом зі своїм експертом Глібом Тремзіним. Івенти будуть названі на честь найбільших покерних центрів світу. Щодня на гравців чекатимуть турніри з таких дисциплін:
- Безлімітний Холдем
- Омаха з прогресивним нокаутом
- Китайський покер "Ананас"
- Безлімітний Холдем з прогресивним нокаутом
Бай-іни подій будуть варіюватися від 200 до 2500 гривень. Всього буде проведено 84 турніри, а завершиться серія IPC, звичайно ж, в Києві 21 листопада. Гарантія Головної події складе аж 1,5 мільйона гривень! Івенти "пройдуть" в наступних містах:
- Нью-Йорк (1 листопада)
- Дубаї (2 листопада)
- Бангкок (3 листопада)
- Сінгапур (4 листопада)
- Гонконг (5 листопада)
- Лас-Вегас (6 листопада)
- Рим (7 листопада)
- Токіо (8 листопада)
- Прага (9 листопада)
- Барселона (10 листопада)
- Амстердам (11 листопада)
- Лондон (12 листопада)
- Макау (13 листопада)
- Сочі (14 листопада)
- Париж (15 листопада)
- Берлін (16 листопада)
- Монако (17 листопада)
- Сеул (18 листопада)
- Мінськ (19 листопада)
- Розвадов (20 листопада)
- Київ (21 листопада)
Крім того, PokerMatch проведе додаткову акцію "Турніроманія" і буде вести командний лідерборд. В обох цих заходах можна буде виграти додаткові призи.
Також покер-рум розіграє п'ять квитків на велику офлайн-серію European Poker Tour, яка відбудеться в Празі в грудні цього року. Детальніше про правила участі в акціях можна прочитати на сайті PokerMatch.