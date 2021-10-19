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Прокотися по світу в онлайні! У листопаді PokerMatch проведе велику серію турнірів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 09:00
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Найбільший покер-рум України розіграє понад 18 мільйонів гривень в крутих онлайн-івентах серії International Poker Cup
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch
International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch

Вчора підійшов до кінця Кубок України з онлайн-покеру. Найбільший рум країни PokerMatch провів 72 івенти, в яких розіграв кубки та призові в різних містах України.

Нудьгувати онлайн-гравцям доведеться недовго, адже вже з 1 листопада стартує нова грандіозна серія International Poker Cup (IPC). Загальна гарантія івентів складе 18,5 мільйонів гривень.

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Компанія розробила сітку турнірів разом зі своїм експертом Глібом Тремзіним. Івенти будуть названі на честь найбільших покерних центрів світу. Щодня на гравців чекатимуть турніри з таких дисциплін:

  • Безлімітний Холдем
  • Омаха з прогресивним нокаутом
  • Китайський покер "Ананас"
  • Безлімітний Холдем з прогресивним нокаутом

Бай-іни подій будуть варіюватися від 200 до 2500 гривень. Всього буде проведено 84 турніри, а завершиться серія IPC, звичайно ж, в Києві 21 листопада. Гарантія Головної події складе аж 1,5 мільйона гривень! Івенти "пройдуть" в наступних містах:

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  • Нью-Йорк (1 листопада)
  • Дубаї (2 листопада)
  • Бангкок (3 листопада)
  • Сінгапур (4 листопада)
  • Гонконг (5 листопада)
  • Лас-Вегас (6 листопада)
  • Рим (7 листопада)
  • Токіо (8 листопада)
  • Прага (9 листопада)
  • Барселона (10 листопада)
  • Амстердам (11 листопада)
  • Лондон (12 листопада)
  • Макау (13 листопада)
  • Сочі (14 листопада)
  • Париж (15 листопада)
  • Берлін (16 листопада)
  • Монако (17 листопада)
  • Сеул (18 листопада)
  • Мінськ (19 листопада)
  • Розвадов (20 листопада)
  • Київ (21 листопада)

Крім того, PokerMatch проведе додаткову акцію "Турніроманія" і буде вести командний лідерборд. В обох цих заходах можна буде виграти додаткові призи.

Також покер-рум розіграє п'ять квитків на велику офлайн-серію European Poker Tour, яка відбудеться в Празі в грудні цього року. Детальніше про правила участі в акціях можна прочитати на сайті PokerMatch.

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