Зіграй у "жахливий" покер на Хелловін: PokerMatch проведе дві тематичні акції з крутими призами

Найбільший покер-рум України дарує своїм клієнтам можливість виграти диявольськи круті призові 66 666 гривень

PokerMatch підготував дві суперакції на Хелловін / Фото: PokerMatch

Наближається Хелловін, а з ним і нові акції від PokerMatch. У найстрашніше свято року найбільший покер-рум України готує гарячі бонуси для своїх клієнтів. З 30 жовтня по 7 листопада PokerMatch проведе дві акції Ghost Drop та Horror Card. Розповідаємо про них докладніше.

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В акції Ghost Drop гравці за кеш-столами з Безлімітного Холдему або Омахи можуть зловити приз у будь-який момент. За кожною картою ховається по 66 666 гривень призових. Чим вищий ліміт, тим більшу суму можна отримати. Ці гроші поділяються на всіх гравців, які виконають такі умови:

зіграють 25 або більше рейкових роздач на будь-якому ліміті протягом поточної сесії

у момент розіграшу мають активну ігрову сесію, а не перебувати у ситауті

почали або завершили роздачу не пізніше ніж за 2 хвилини до випадання Ghost Drop

Що ж до акції Horror Card, то тут гравцям слід полювати за кишеньковою парою "шісток" (66) за кеш-столами. Якщо ви отримали такі картки на руки та в результаті зібрали сет, фул-хаус або каре вам у будь-якому випадку потрапить "жахлива карта" з призом. Навіть якщо ваші "шістки" не допоможуть виграти роздачу.

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У цій акції можна отримати приз від 5 до 66 666 гривень. Чим крутіша комбінація, тим більше шансів на отримання більшої суми. Докладніше з правилами можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch. Хай прибуде з вами удача!