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Мільйони гривень розлетілися по всій Україні! Як пройшла серія Ukrainian Poker Cup

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 жовтня, 17:30
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PokerMatch ефектно підвів риску під Кубком України з онлайн-покеру, в якому визначив найкращих гравців країни
Кубок України з онлайн-покеру підійшов до кінця
Кубок України з онлайн-покеру підійшов до кінця / Фото: PokerMatch

У неділю, 17 жовтня, підійшов до кінця Кубок України з онлайн-покеру. Компанія PokerMatch провела грандіозну серію з 72-х івентів, в яких роздала трофеї та солідні призові.

Кожен день проходили події з Безлімітного Холдему, Омахи (4-х та 5-тикарткової), а також Китайського покеру "Ананас". Так, в ході турнірів було розіграно 22,7 мільйона гривень і визначено 56 чемпіонів по всій Україні.

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Найбільша кількість нагород виграв відомий український покерист Стас Галатенко, який під ніком shrekpoker91 став чемпіоном аж п'яти івентів. Всього на одну нагороду від нього відстав borsalino. До слова, Стасу також підкорилися ще дві вершини на Ukrainian Poker Cup.

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По перше, shrekpoker91 став найкращим гравцем акції "Турніроманія", заробивши додатково 55 тисяч. По-друге, Галатенко і його колектив "Братство катал" виграв командний лідерборд, отримавши на п'ятьох 100 тисяч гривень. Ось такий ударний місяць видався у Стаса!

Також варто відзначити, що справжнім майстром Китайського покеру став andre8686, який взяв три трофеї і виграв за серію 155,2 тисячі гривень. До вашої уваги – повний список переможців Кубка України з онлайн-покеру.

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Сама серія завершилася крутим івентом з Безлімітного Холдему Kyiv Cup. На Main Event серії було виконано майже 1,5 тисячі входів, а його переможцем став киянин Яків Сизганов. Тріумф дозволив гравцеві під ніком tojlkoya заробити аж 432 тисячі гривень!

Результати фінального столу UPC #24 Kyiv Cup:

  1. tojlkoya – 432 670 гривень
  2. pespereap – 237 996 гривень
  3. robbykohood – 149 288 гривень
  4. lisenok110 – 117 916 гривень
  5. legionse – 99 525 гривень
  6. fl111 – 74 644 гривень
  7. realrocknrolla – 57 335 гривень
  8. pr0digy – 37 863 гривень

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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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