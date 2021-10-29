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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Сыграй в "ужасный" покер на Хэллоуин: PokerMatch проведет две тематические акции с крутыми призами

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 октября, 11:10
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Крупнейший покер-рум Украины дарит своим клиентам возможность выиграть дьявольски крутые призовые 66 666 гривен
PokerMatch подготовил две суперакции на Хэллоуин
PokerMatch подготовил две суперакции на Хэллоуин / Фото: PokerMatch

Приближается Хэллоуин, а с ним и новые акции от PokerMatch. К самому страшному празднику года крупнейший покер-рум Украины готовит горячие бонусы для своих клиентов. С 30 октября по 7 ноября PokerMatch проведет две акции Ghost Drop и Horror Card. Рассказываем о них подробнее.

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В акции Ghost Drop игроки за кэш-столами Безлимитного Холдема или Омахи могут словить приз в любой момент. За каждой картой скрывается по 66 666 гривен призовых. Чем выше лимит, тем большую сумму можно получить. Эти деньги делятся на всех игроков, которые выполнят следующие условия:

  • сыграют 25 или более рейковых раздач на любом лимите в течение текущей сессии
  • в момент розыгрыша имеют активную игровую сессию, а не находиться в ситауте
  • начали или завершили раздачу не позднее, чем за 2 минуты до выпадения Ghost Drop

Что же касается акции Horror Card, то здесь игрокам следует охотиться за карманной парой "шестерок" (66) за кэш-столами. Если вы получили такие карты на руки и в итоге собрали сет, фулл-хаус или каре, вам в любом случае попадет "ужасная карта" с призом. Даже если ваши "шестерки" не помогут вам выиграть раздачу.

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В данной акции можно получить приз от 5 до 66 666 гривен. Чем круче комбинация, тем больше шансов на получения большей суммы. Подробнее с правилами можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch. Да прибудет с вами удача!

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