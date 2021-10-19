Прокатись по миру в онлайне! В ноябре PokerMatch проведет крупную серию турниров

Вчера подошел к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Крупнейший рум страны PokerMatch провел 72 ивента, в которых разыграл кубки и призовые в разных городах Украины.
Скучать онлайн-игрокам придется недолго, ведь уже с 1 ноября стартует новая грандиозная серия International Poker Cup (IPC). Общая гарантия ивентов составит 18,5 миллионов гривен.
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Компания разработала сетку турниров вместе со своим экспертом Глебом Тремзиным. Ивенты будут названы в честь крупнейших покерных центров мира. Ежедневно игроков будут ждать турниры по таким дисциплинам:
- Безлимитный Холдем
- Омаха с прогрессивным нокаутом
- Китайский покер "Ананас"
- Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом
Бай-ины событий будут варьироваться от 200 до 2500 гривен. Всего будет проведено 84 турнира, а завершится серия IPC, конечно же, в Киеве 21 ноября. Гарантия Главного события составит аж 1,5 миллиона гривен! Ивенты "пройдут" в следующих городах:
- Нью-Йорк (1 ноября)
- Дубаи (2 ноября)
- Бангкок (3 ноября)
- Сингапур (4 ноября)
- Гонконг (5 ноября)
- Лас-Вегас (6 ноября)
- Рим (7 ноября)
- Токио (8 ноября)
- Прага (9 ноября)
- Барселона (10 ноября)
- Амстердам (11 ноября)
- Лондон (12 ноября)
- Макау (13 ноября)
- Сочи (14 ноября)
- Париж (15 ноября)
- Берлин (16 ноября)
- Монако (17 ноября)
- Сеул (18 ноября)
- Минск (19 ноября)
- Розвадов (20 ноября)
- Киев (21 ноября)
Кроме того, PokerMatch проведет дополнительную акцию "Турниромания" и будет вести командный лидерборд. В обоих этих мероприятиях можно будет выиграть дополнительные призы.
Также покер-рум разыграет пять билетов на крупнейшую офлайн-серию European Poker Tour, которая состоится в Праге в декабре этого года. Подробнее о правилах участия в акциях можно прочитать на сайте PokerMatch.