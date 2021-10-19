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Прокатись по миру в онлайне! В ноябре PokerMatch проведет крупную серию турниров

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 октября, 09:00
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Крупнейший покер-рум Украины разыграет более 18 миллионов гривен в крутых онлайн-ивентах серии International Poker Cup
International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch
International Poker Cup пройдет с 1 по 21 ноября на PokerMatch

Вчера подошел к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Крупнейший рум страны PokerMatch провел 72 ивента, в которых разыграл кубки и призовые в разных городах Украины.

Скучать онлайн-игрокам придется недолго, ведь уже с 1 ноября стартует новая грандиозная серия International Poker Cup (IPC). Общая гарантия ивентов составит 18,5 миллионов гривен.

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Компания разработала сетку турниров вместе со своим экспертом Глебом Тремзиным. Ивенты будут названы в честь крупнейших покерных центров мира. Ежедневно игроков будут ждать турниры по таким дисциплинам:

  • Безлимитный Холдем
  • Омаха с прогрессивным нокаутом
  • Китайский покер "Ананас"
  • Безлимитный Холдем с прогрессивным нокаутом

Бай-ины событий будут варьироваться от 200 до 2500 гривен. Всего будет проведено 84 турнира, а завершится серия IPC, конечно же, в Киеве 21 ноября. Гарантия Главного события составит аж 1,5 миллиона гривен! Ивенты "пройдут" в следующих городах:

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  • Нью-Йорк (1 ноября)
  • Дубаи (2 ноября)
  • Бангкок (3 ноября)
  • Сингапур (4 ноября)
  • Гонконг (5 ноября)
  • Лас-Вегас (6 ноября)
  • Рим (7 ноября)
  • Токио (8 ноября)
  • Прага (9 ноября)
  • Барселона (10 ноября)
  • Амстердам (11 ноября)
  • Лондон (12 ноября)
  • Макау (13 ноября)
  • Сочи (14 ноября)
  • Париж (15 ноября)
  • Берлин (16 ноября)
  • Монако (17 ноября)
  • Сеул (18 ноября)
  • Минск (19 ноября)
  • Розвадов (20 ноября)
  • Киев (21 ноября)

Кроме того, PokerMatch проведет дополнительную акцию "Турниромания" и будет вести командный лидерборд. В обоих этих мероприятиях можно будет выиграть дополнительные призы.

Также покер-рум разыграет пять билетов на крупнейшую офлайн-серию European Poker Tour, которая состоится в Праге в декабре этого года. Подробнее о правилах участия в акциях можно прочитать на сайте PokerMatch.

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