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Миллионы гривен разлетелись по всей Украине! Как прошла серия Ukrainian Poker Cup

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 октября, 17:30
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PokerMatch эффектно подвел черту под Кубком Украины по онлайн-покеру, в котором определил лучших игроков страны
Кубок Украины по онлайн-покеру подошел к концу
Кубок Украины по онлайн-покеру подошел к концу / Фото: PokerMatch

В воскресенье, 17 октября, подошел к концу Кубок Украины по онлайн-покеру. Компания PokerMatch провела грандиозную серию из 72-х ивентов, в которых раздала трофеи и солидные призовые.

Каждый день проходили события по Безлимитному Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас". Так, в ходе турниров было разыграно 22,7 миллиона гривен и определено 56 чемпионов по всей Украине.

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Наибольшее количество наград выиграл известный украинский покерист Стас Галатенко, который под ником shrekpoker91 стал чемпионом аж пяти ивентов. Всего на одну награду от него отстал borsalino. К слову, Стасу также покорились еще две вершины на Ukrainian Poker Cup.

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Во-первых, shrekpoker91 стал лучшим игроком акции "Турниромания", заработав дополнительно 55 тысяч. Во-вторых, Галатенко и его коллектив "Братство катал" выиграл командный лидерборд, получив на пятерых 100 тысяч гривен. Вот такой ударный месяц выдался у Стаса!

Также стоит отметить, что настоящим мастером Китайского покера стал andre8686, который взял три трофея и выиграл за серию 155,2 тысячи гривен. Вашему вниманию – полный список победителей Кубка Украины по онлайн-покеру.

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Сама серия завершилась крутым ивентом по Безлимитному Холдему Kyiv Cup. На Main Event серии было выполнено почти 1,5 тысячи входов, а его победителем стал киевлянин Яков Сызганов. Триумф позволил игроку под ником tojlkoya заработать аж 432 тысячи гривен!

Результаты финального стола UPC#24 Kyiv Cup:

  1. tojlkoya – 432 670 гривен
  2. pespereap - 237 996 гривен
  3. robbykohood - 149 288 гривен
  4. lisenok110 - 117 916 гривен
  5. legionse - 99 525 гривен
  6. fl111 - 74 644 гривен
  7. realrocknrolla - 57 335 гривен
  8. pr0digy - 37 863 гривен

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