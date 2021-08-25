Украинский игрок уступил легендарному Филу Айви в борьбе за 400 тысяч долларов (видео)

В понедельник на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.
Вчера же завершился первый ивент серии в дисциплине Short Deck. Его триумфатором стал один из лучших покеристов в истории и обладатель десяти браслетов WSOP Фил Айви.
Турнир собрал 48 участников, которые не побоялись выложить по 25 тысяч долларов бай-ина каждый. Айви вышел за финальный стол с четвертым стеком и быстро захватил лидерство.
В целом же состав финалки выглядел мощно – Эрик Сайдел, Фил Айви, Никита Бодяковский, Стивен Чидвик, Крис Брюэр. Вдвойне приятно, что среди них нашлось место и украинцу Игорю Шкляруку.
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Наш соотечественник не упал лицом в грязь и занял аж 4 место. Более того, на пути к успеху Игорь выбил с турнира Сайдела, обыграв с карманной парой тузов такую же комбинацию Эрика из дам.
Покинуть стол Шклярука заставил как раз будущий триумфатор Фил Айви, собравший пару королей. В итоге американец уверенно дошел до хедз-апа, где без проблем справился со Стивеном Чидвиком.
Результаты финального стола SHRBE Event #1 No Limit Short Deck Hold'em:
- Фил Айви – 408 тыс. долларов
- Стивен Чидвик – 264 тыс. долларов
- Никита Бодяковский – 180 тыс. долларов
- Игорь Шклярук – 132 тыс. долларов
- Крис Брюэр – 96 тыс. долларов
- Санти – 72 тыс. долларов
- Эрик Сайдел – 48 тыс. долларов