Український гравець поступився легендарному Філу Айві в боротьбі за 400 тисяч доларів (відео)

Американець зумів здолати за фінальним столом Ігоря Шклярука, а також білоруса Микиту Бодяковского

Філ Айві вибив з фінального столу Ігоря Шклярука / Фото: Pokernews

В понеділок на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

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Вчора ж завершився перший івент серії в дисципліні Short Deck. Його тріумфатором став один з найкращих покеристів в історії і володар десяти браслетів WSOP Філ Айві.

Турнір зібрав 48 учасників, які не побоялися викласти по 25 тисяч доларів бай-іну кожен. Айві вийшов за фінальний стіл з четвертим стеком і швидко захопив лідерство.

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В цілому ж склад фіналки виглядав потужно – Ерік Сайдел, Філ Айві, Микита Бодяковський, Стівен Чідвік, Кріс Брюер. Удвічі приємно, що серед них знайшлося місце і українцю Ігорю Шкляруку.

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Наш співвітчизник не впав обличчям в бруд і зайняв аж 4 місце. Більш того, на шляху до успіху Ігор вибив з турніру Сайдела, обігравши з кишеньковою парою тузів таку ж комбінацію Еріка з дам.

Залишити стіл Шклярука змусив якраз майбутній тріумфатор Філ Айві, який зібрав пару королів. У підсумку американець впевнено дійшов до хедз-апу, де без проблем впорався зі Стівеном Чідвіком.

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Результати фінального столу SHRBE Event #1 No Limit Short Deck Hold'em: