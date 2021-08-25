Український гравець поступився легендарному Філу Айві в боротьбі за 400 тисяч доларів (відео)

В понеділок на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.
Вчора ж завершився перший івент серії в дисципліні Short Deck. Його тріумфатором став один з найкращих покеристів в історії і володар десяти браслетів WSOP Філ Айві.
Турнір зібрав 48 учасників, які не побоялися викласти по 25 тисяч доларів бай-іну кожен. Айві вийшов за фінальний стіл з четвертим стеком і швидко захопив лідерство.
В цілому ж склад фіналки виглядав потужно – Ерік Сайдел, Філ Айві, Микита Бодяковський, Стівен Чідвік, Кріс Брюер. Удвічі приємно, що серед них знайшлося місце і українцю Ігорю Шкляруку.
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Наш співвітчизник не впав обличчям в бруд і зайняв аж 4 місце. Більш того, на шляху до успіху Ігор вибив з турніру Сайдела, обігравши з кишеньковою парою тузів таку ж комбінацію Еріка з дам.
Залишити стіл Шклярука змусив якраз майбутній тріумфатор Філ Айві, який зібрав пару королів. У підсумку американець впевнено дійшов до хедз-апу, де без проблем впорався зі Стівеном Чідвіком.
Результати фінального столу SHRBE Event #1 No Limit Short Deck Hold'em:
- Філ Айві – 408 тис. доларів
- Стівен Чідвік – 264 тис. доларів
- Микита Бодяковський – 180 тис. доларів
- Ігор Шклярук – 132 тис. доларів
- Кріс Брюер – 96 тис. доларів
- Санті – 72 тис. доларів
- Ерік Сайдел – 48 тис. доларів