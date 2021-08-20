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Бесплатное проживание и услуги барберов – на Северный Кипр заманивают игроков в покер

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 августа, 21:40
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С 23 августа по 2 сентября PokerGo проведет серию турниров Super High Roller Bowl Europe на территории непризнанного государства
Али Имсирович и Брин Кенни приедут на Северный Кипр
Али Имсирович и Брин Кенни приедут на Северный Кипр / Фото: Twitter Pokergo

В конце августа состоится крупная покерная серия турниров Super High Roller Bowl Europe. Большой пятизвездочный отель Merit Royal соберет на Северном Кипре лучших покеристов современности.

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Одним из спонсоров серии выступит платежная система Luxon Pay, которая подготовила для топ-игроков сюрприз. Компания пригласила на Северный Кипр двух известных барберов.

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Их услуги будут предоставлены покеристам, которые внесут бай-ин в турнир на высоких лимитах. Поэтому особенно интересно, кто из игроков захочет поменять свой имидж.

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Стоит отметить, что Super High Roller Bowl Europe стартует уже в ближайший понедельник, 23 августа. Серия будет состоять из четырех турниров по Short Deck и пяти – по Безлимитному Холдему. Главное событие начнется 30 августа и будет проходить аж три дня.

Бай-ин ивента составит аж 250 тысяч долларов. Ожидается, что на Северный Кипр прибудут Стивен Чидвик, Дэвид Питерс, Хоссейн Энсан, Тимоти Адамс, а также самый успешный игрок 2021 года Али Имсирович и богатейший игрок за все время Брин Кенни.

К слову, помимо услуг барберов, хозяева комплекса предоставят покеристам, которые сыграют в турнирах с бай-ином 100 тысяч и более, бесплатное проживание и питание по системе Ultra All-inclusive.

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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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