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Украинский покерист едва не выиграл браслет WSOP Online, играя под флагом России

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
23 августа, 16:25
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Леонид Билокур вышел в хедз-ап крупного онлайн-турнира, однако в итоге проиграл Ренану Бруски и стал раннер-апом
Андрей Билокур стал раннер-апом турнира WSOP Online
Андрей Билокур стал раннер-апом турнира WSOP Online / Фото: Cardmates

В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. На выходных завершился ивент №14 The Big 500.

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Бай-ин в событие составил лишь 500 долларов, поэтому организаторам удалось собрать более 2,5 тысяч входов. Триумфатором турнира стал бразилец Ренан Бруски.

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Парень стал уже пятым представителем своей страны, который выиграл онлайн-браслет в этом году. В хедз-апе Ренан мог противостоять бразильцу Рафаэлю Фурланетто, однако его соотечественник финишировал третьим.

Вместо него в дуэль смог попасть украинец Леонид Билокур, игравший под российским флагом. Наш соотечественник начал финальный стол с самым коротким стеком, однако продержался до финиша.

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Леонид вошел в хедз-ап с Бруски с почти равным количеством фишек. Более того, во время дуэли Билокур ненадолго стал чиплидером, однако Ренан все же взял свое. Сопутствовала бразильцу и удача в решающей раздаче.

Бруски получил карманные одномастные 10-3 и на ривере ему таки доехал стрит. Леонид же рассчитывал на ручную пару тузов, однако не хватило совсем немного.

Результаты финального стола WSOP Event #14 The Big 500:

  1. Ренан Бруски – 150,3 тыс. долларов
  2. Леонид Билокур – 112,7 тыс. долларов
  3. Рафаэль Фурланетто – 83,5 тыс. долларов
  4. Артур Конан – 63,3 тыс. долларов
  5. Никола Минков – 47,5 тыс. долларов
  6. Николас Маймоне – 35,6 тыс. долларов
  7. Эудженио Перниа – 26,7 тыс. долларов
  8. Дэвид Ванг – 20 тыс. долларов
  9. Андрейс Жуковс – 15 тыс. долларов

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