Как провести год, чтобы его захотелось повторить. Главные достижения PokerMatch в 2021-ом

С теплотой вспоминаем невероятный 2021 год, который стал настоящим прорывом для крупнейшего покер-рума Украины

PokerMatch празднует Новый год / Фото: PokerMatch

2021 год подходит к концу, поэтому предлагаем оглянуться назад и посмотреть, чего добился украинский покер за прошедшие 12 месяцев.

Безусловно, неотъемлемой составляющей нашего покера является крупнейший рум страны PokerMatch, который укрепил свои позиции флагмана в данной индустрии. Чем же порадовал рум своих многочисленных клиентов? Давайте вспомним вместе!

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Лидерство в мировом рейтинге

В конце марта PokerMatch оказался на вершине авторитетного рейтинга PokerScout и стал лучшим румом мира. Компания обошла таких мировых лидеров как PokerStars и GGPoker. А в конце декабря рум вошел в состав мирового холдинга Parimatch Tech.

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Сотня миллионов призовых

Компания провела множество турниров, разыграв в них более 100 миллионов гривен. Рекордной стала серия Winter Poker Cup, где призеры 105 турниров разделили между собой аж 27,6М.

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Горячие фрироллы

В ноябре и декабря PokerMatch провел суперсерию фрироллов. В 55-ти турнирах покер-рум разыграл аж 100 тысяч долларов, подарив множеству игроков невероятные эмоции совершенно бесплатно.

Первый юбилей

PokerMatch исполняется пять лет! / Фото: PokerMatch

В июле PokerMatch отмечал круглую дату – 5 лет со дня основания. В честь этого рум провел несколько крутых акций, а также разыграл фриспины для игры в онлайн-казино.

Новые лица в команде

В сентябре компанию пополнили новые топовые имена. Амбассадорами PokerMatch стали мегапозитивный шоумен Дядя Жора и чемпион WSOPE Михаил Гутый, а экспертный состав пополнили Глеб Тремзин, Степан Осиновский и Сергей Нестеренко.

Горячие акции и предложения

Сотни игроков были приведены в семью PokerMatch благодаря акции "330 гривен – каждому", а также "Бонус за друга". Кроме того, в бэд-бит джекпотах покер-рум разыграл более 23 миллионов гривен. Это лишь вершина айсберга, акции компания проводит часто.

Выход в офлайн

В течение 2021 года рум поддерживал живые серии в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Днепре и Николаеве. А в августе в Одессе была проведена серия PokerMatch UA Millions, где было разыграно более 10 миллионов гривен.

Новоселье

В начале октября PokerMatch открыл свою новенькую резиденцию в центре Киева. Там было проведено немало турниров и крутых вечеринок, в том числе и с Bunny Girls из Playboy Ukraine.

Впереди – еще круче!

Покер-рум не стоит на месте и планирует продолжать радовать клиентов новыми сериями, акциями, розыгрышами, подаркам, и, что самое главное, эмоциями. Уже в январе компания станет организатором серии PokerMatch UA Millions Grand Opening Kyiv. И это лишь начало! А пока – наливайте шампанское и встречайте новый 2022 год. Все будет покер!