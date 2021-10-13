Как играть в покер без депозита: крупнейший покер-рум Украины дарит деньги новым клиентам

Компания PokerMatch предоставляет бонус 330 гривен для каждого нового игрока, который зарегистрируется с 13 октября

Получай 330 гривен за регистрацию на PokerMatch

Желаете начать играть в покер, но нет стартового банкролла? Хотите попробовать себя в онлайне? Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch подготовил для новых пользователей крутое предложение.

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Регистрируйтесь на сайте и можете начинать кэш-игры сразу без депозита! С сегодняшнего дня PokerMatch дарит всем новым клиентам 330 гривен каждому на счет. Для получения приза необходимо выполнить всего несколько шагов:

зарегистрироваться на PokerMatch , подтвердив свою электронную почту и телефон

, подтвердив свою электронную почту и телефон полностью заполнить свой профиль

пройти верификацию личности , сделав и загрузив на сайт селфи с паспортом или ID-картой, а также номером своего счета на PokerMatch

, сделав и загрузив на сайт селфи с паспортом или ID-картой, а также номером своего счета на PokerMatch авторизироваться в покерном клиенте

в покерном клиенте сообщить на почту или в онлайн-чат компании об успешности выполнения действий

Все выше описанные действия нужно осуществить в течение двух суток после регистрации. Детальнее правила акции расписаны на сайте PokerMatch. Налетайте!