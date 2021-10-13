Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Как играть в покер без депозита: крупнейший покер-рум Украины дарит деньги новым клиентам

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 12:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания PokerMatch предоставляет бонус 330 гривен для каждого нового игрока, который зарегистрируется с 13 октября
Получай 330 гривен за регистрацию на PokerMatch
Получай 330 гривен за регистрацию на PokerMatch

Желаете начать играть в покер, но нет стартового банкролла? Хотите попробовать себя в онлайне? Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch подготовил для новых пользователей крутое предложение.

Читайте также: Два миллиона гарантии – новая охота на звезду покера Глеба Тремзина на PokerMatch

Реклама

Регистрируйтесь на сайте и можете начинать кэш-игры сразу без депозита! С сегодняшнего дня PokerMatch дарит всем новым клиентам 330 гривен каждому на счет. Для получения приза необходимо выполнить всего несколько шагов:

  • зарегистрироваться на PokerMatch, подтвердив свою электронную почту и телефон
  • полностью заполнить свой профиль
  • пройти верификацию личности, сделав и загрузив на сайт селфи с паспортом или ID-картой, а также номером своего счета на PokerMatch
  • авторизироваться в покерном клиенте
  • сообщить на почту или в онлайн-чат компании об успешности выполнения действий

Все выше описанные действия нужно осуществить в течение двух суток после регистрации. Детальнее правила акции расписаны на сайте PokerMatch. Налетайте!

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять