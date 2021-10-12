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Два миллиона гарантии! Новая охота на звезду покера Глеба Тремзина на PokerMatch

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 19:50
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Эксперт проведет новый крутой ивент с увеличенным призовым фондом. Рассказываем подробнее, как принять участие
Tremzin's Double Million KO поднял размер гарантированного призового фонда до 2 миллионов гривен
Tremzin's Double Million KO поднял размер гарантированного призового фонда до 2 миллионов гривен / Фото: PokerMatch

На этой неделе подходит к концу Кубок Украины по онлайн-покеру, который проводится крупнейшим покер-румом Украины PokerMatch. А уже в конце октября компания подготовит для своих клиентов новый крутой ивент.

30 октября состоится третий именной турнир эксперта PokerMatch Глеба Тремзина. Прошлые два ивента прошли в сентябре и перебили гарантию в миллион призовых. Теперь же гарантированный фонд турнира составит 2 миллиона гривен!

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Tremzin's Double Million KO стартует в 20:00 по киевскому времени. Бай-ин события составит 5 тысяч, а выиграть призы можно не только благодаря высокому итоговому месту, но и за нокауты оппонентов

За выбивание одного игрок будет получать по 2,5 тысячи гривен на счет, однако если получится нокаутировать Глеба Тремзина, награда составит 5 тысяч турнирных гривен!

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К слову, попасть на ивент можно даже бесплатно. Если с 17 октября вы будете играть за кэш-столами PokerMatch и соберете фулл-хаус с карманными "семерками" (77), то вам придет Карта эксперта.

По ней вы сможете попасть либо на сам Tremzin's Double Million KO, либо на сателлит к нему. Детальнее с правилами участия в турнире можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch. Всем удачи!

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