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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Кубок Украины выходит на финишную прямую: что ожидает игроков на этой неделе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 октября, 21:00
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PokerMatch разыграет более шести миллионов гривен среди лучших покеристов Украины, которым также достанутся памятные Кубки
Кубок Украины по онлайн-покеру выходит на финиш
Кубок Украины по онлайн-покеру выходит на финиш / Фото: PokerMatch

В эти дни проходит Кубок Украины по онлайн-покеру. Компания PokerMatch проводит серию из 72-х турниров, в которых определяет сильнейших игроков по трем дисциплинам – Безлимитному Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной) а также Китайскому покеру "Ананас".

Конец серии намечен на 17 октября, поэтому на этой неделе нас ожидает еще семь соревновательных дней. В течение них PokerMatch разыграет более 6,5 миллионов гривен в Кубках Ровно, Черкасс, Донецка, Херсона, Луцка, Черновцов и Киева.

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PokerMatch проводит Кубок Украины по онлайн-покеру

Воскресный Main Event станет главной "вишенкой" на торте серии. В Кубке Киева по Холдему разыграют не менее 2 миллионов гривен! Кроме того, участники соревнований смогут поохотиться за Мастерами городов.

Расписание оставшихся ивентов:

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ДатаВремяНазвание турнираИграБай-инГарантия
11.10 Пн19:00[UPC #18] PLO5 Rivne CupРLO5275 грн50 000 грн
11.10 Пн19:30[UPC #18] OFC Rivne CupOFC1 000 грн100 000 грн
11.10 Пн20:00[UPC #18] Rivne CupHoldem250 грн300 000 грн
12.10 Вт19:00[UPC #19] PLO5 Cherkasy CupРLO5275 грн50 000 грн
12.10 Вт19:30[UPC #19] OFC Cherkasy CupOFC1 000 грн100 000 грн
12.10 Вт20:00[UPC #19] Cherkasy CupHoldem250 грн300 000 грн
13.10 Ср19:00[UPC #20] PLO Donetsk CupРLO275 грн50 000 грн
13.10 Ср19:30[UPC #20] OFC Donetsk CupOFC1 000 грн100 000 грн
13.10 Ср20:00[UPC #20] Donetsk CupHoldem250 грн300 000 грн
14.10 Чт19:00[UPC #21] PLO Kherson CupPLO275 грн50 000 грн
14.10 Чт19:30[UPC #21] OFC Kherson CupOFC1 000 грн100 000 грн
14.10 Чт20:00[UPC #21] Kherson CupHoldem250 грн300 000 грн
15.10 Пт19:00[UPC #22] PLO Lutsk CupPLO500 грн75 000 грн
15.10 Пт19:30[UPC #22] OFC Lutsk CupOFC2 000 грн500 000 грн
15.10 Пт20:00[UPC #22] Lutsk CupHoldem500 грн500 000 грн
16.10 Сб19:00[UPC #23] PLO Chernivtsi CupPLO2 000 грн400 000 грн
16.10 Сб19:30[UPC #23] OFC Chernivtsi CupOFC1 000 грн150 000 грн
16.10 Сб20:00[UPC #23] Chernivtsi CupHoldem500 грн1 000 000 грн
17.10 Вс19:00[UPC #24] PLO5 Kyiv CupPLO5500 грн75,000 грн
17.10 Вс19:30[UPC #24] OFC Kyiv CupOFC1 000 грн150 000 грн
17.10 Вс20:00[UPC #24] Kyiv CupHoldem1 000 грн2 000 000 грн

Читайте также: Предскажи роял-флеш и получи 50 тысяч – горячая акция на PokerMatchСреди них есть и новый амбассадор PokerMatchМихаил Гутый, который сыграет в Кубке Луцка по Холдему. Ивент пройдет в пятницу, 15 октября. Напомним, что за выбивание Мастеров городов с турнира игроки будут получать по 1000 ТМ на свой счет!

Отметим, что на данный момент игрок shrekpoker выиграл уже пять титулов на серии Ukrainian Poker Cup, тогда как еще четырем покеристам покорилось по два трофея. Подробнее о ходе Кубка Украины по онлайн-покеру читайте на официальном сайте PokerMatch.

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