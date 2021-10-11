Кубок Украины выходит на финишную прямую: что ожидает игроков на этой неделе

PokerMatch разыграет более шести миллионов гривен среди лучших покеристов Украины, которым также достанутся памятные Кубки

Кубок Украины по онлайн-покеру выходит на финиш / Фото: PokerMatch

В эти дни проходит Кубок Украины по онлайн-покеру. Компания PokerMatch проводит серию из 72-х турниров, в которых определяет сильнейших игроков по трем дисциплинам – Безлимитному Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной) а также Китайскому покеру "Ананас".

Конец серии намечен на 17 октября, поэтому на этой неделе нас ожидает еще семь соревновательных дней. В течение них PokerMatch разыграет более 6,5 миллионов гривен в Кубках Ровно, Черкасс, Донецка, Херсона, Луцка, Черновцов и Киева.

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Воскресный Main Event станет главной "вишенкой" на торте серии. В Кубке Киева по Холдему разыграют не менее 2 миллионов гривен! Кроме того, участники соревнований смогут поохотиться за Мастерами городов.

Расписание оставшихся ивентов:

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Дата Время Название турнира Игра Бай-ин Гарантия 11.10 Пн 19:00 [UPC #18] PLO5 Rivne Cup РLO5 275 грн 50 000 грн 11.10 Пн 19:30 [UPC #18] OFC Rivne Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 11.10 Пн 20:00 [UPC #18] Rivne Cup Holdem 250 грн 300 000 грн 12.10 Вт 19:00 [UPC #19] PLO5 Cherkasy Cup РLO5 275 грн 50 000 грн 12.10 Вт 19:30 [UPC #19] OFC Cherkasy Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 12.10 Вт 20:00 [UPC #19] Cherkasy Cup Holdem 250 грн 300 000 грн 13.10 Ср 19:00 [UPC #20] PLO Donetsk Cup РLO 275 грн 50 000 грн 13.10 Ср 19:30 [UPC #20] OFC Donetsk Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 13.10 Ср 20:00 [UPC #20] Donetsk Cup Holdem 250 грн 300 000 грн 14.10 Чт 19:00 [UPC #21] PLO Kherson Cup PLO 275 грн 50 000 грн 14.10 Чт 19:30 [UPC #21] OFC Kherson Cup OFC 1 000 грн 100 000 грн 14.10 Чт 20:00 [UPC #21] Kherson Cup Holdem 250 грн 300 000 грн 15.10 Пт 19:00 [UPC #22] PLO Lutsk Cup PLO 500 грн 75 000 грн 15.10 Пт 19:30 [UPC #22] OFC Lutsk Cup OFC 2 000 грн 500 000 грн 15.10 Пт 20:00 [UPC #22] Lutsk Cup Holdem 500 грн 500 000 грн 16.10 Сб 19:00 [UPC #23] PLO Chernivtsi Cup PLO 2 000 грн 400 000 грн 16.10 Сб 19:30 [UPC #23] OFC Chernivtsi Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 16.10 Сб 20:00 [UPC #23] Chernivtsi Cup Holdem 500 грн 1 000 000 грн 17.10 Вс 19:00 [UPC #24] PLO5 Kyiv Cup PLO5 500 грн 75,000 грн 17.10 Вс 19:30 [UPC #24] OFC Kyiv Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 17.10 Вс 20:00 [UPC #24] Kyiv Cup Holdem 1 000 грн 2 000 000 грн

Читайте также: Предскажи роял-флеш и получи 50 тысяч – горячая акция на PokerMatchСреди них есть и новый амбассадор PokerMatchМихаил Гутый, который сыграет в Кубке Луцка по Холдему. Ивент пройдет в пятницу, 15 октября. Напомним, что за выбивание Мастеров городов с турнира игроки будут получать по 1000 ТМ на свой счет!

Отметим, что на данный момент игрок shrekpoker выиграл уже пять титулов на серии Ukrainian Poker Cup, тогда как еще четырем покеристам покорилось по два трофея. Подробнее о ходе Кубка Украины по онлайн-покеру читайте на официальном сайте PokerMatch.