Кубок Украины выходит на финишную прямую: что ожидает игроков на этой неделе

В эти дни проходит Кубок Украины по онлайн-покеру. Компания PokerMatch проводит серию из 72-х турниров, в которых определяет сильнейших игроков по трем дисциплинам – Безлимитному Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной) а также Китайскому покеру "Ананас".
Конец серии намечен на 17 октября, поэтому на этой неделе нас ожидает еще семь соревновательных дней. В течение них PokerMatch разыграет более 6,5 миллионов гривен в Кубках Ровно, Черкасс, Донецка, Херсона, Луцка, Черновцов и Киева.
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Воскресный Main Event станет главной "вишенкой" на торте серии. В Кубке Киева по Холдему разыграют не менее 2 миллионов гривен! Кроме того, участники соревнований смогут поохотиться за Мастерами городов.
Расписание оставшихся ивентов:
|Дата
|Время
|Название турнира
|Игра
|Бай-ин
|Гарантия
|11.10 Пн
|19:00
|[UPC #18] PLO5 Rivne Cup
|РLO5
|275 грн
|50 000 грн
|11.10 Пн
|19:30
|[UPC #18] OFC Rivne Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|11.10 Пн
|20:00
|[UPC #18] Rivne Cup
|Holdem
|250 грн
|300 000 грн
|12.10 Вт
|19:00
|[UPC #19] PLO5 Cherkasy Cup
|РLO5
|275 грн
|50 000 грн
|12.10 Вт
|19:30
|[UPC #19] OFC Cherkasy Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|12.10 Вт
|20:00
|[UPC #19] Cherkasy Cup
|Holdem
|250 грн
|300 000 грн
|13.10 Ср
|19:00
|[UPC #20] PLO Donetsk Cup
|РLO
|275 грн
|50 000 грн
|13.10 Ср
|19:30
|[UPC #20] OFC Donetsk Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|13.10 Ср
|20:00
|[UPC #20] Donetsk Cup
|Holdem
|250 грн
|300 000 грн
|14.10 Чт
|19:00
|[UPC #21] PLO Kherson Cup
|PLO
|275 грн
|50 000 грн
|14.10 Чт
|19:30
|[UPC #21] OFC Kherson Cup
|OFC
|1 000 грн
|100 000 грн
|14.10 Чт
|20:00
|[UPC #21] Kherson Cup
|Holdem
|250 грн
|300 000 грн
|15.10 Пт
|19:00
|[UPC #22] PLO Lutsk Cup
|PLO
|500 грн
|75 000 грн
|15.10 Пт
|19:30
|[UPC #22] OFC Lutsk Cup
|OFC
|2 000 грн
|500 000 грн
|15.10 Пт
|20:00
|[UPC #22] Lutsk Cup
|Holdem
|500 грн
|500 000 грн
|16.10 Сб
|19:00
|[UPC #23] PLO Chernivtsi Cup
|PLO
|2 000 грн
|400 000 грн
|16.10 Сб
|19:30
|[UPC #23] OFC Chernivtsi Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|16.10 Сб
|20:00
|[UPC #23] Chernivtsi Cup
|Holdem
|500 грн
|1 000 000 грн
|17.10 Вс
|19:00
|[UPC #24] PLO5 Kyiv Cup
|PLO5
|500 грн
|75,000 грн
|17.10 Вс
|19:30
|[UPC #24] OFC Kyiv Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|17.10 Вс
|20:00
|[UPC #24] Kyiv Cup
|Holdem
|1 000 грн
|2 000 000 грн
Читайте также: Предскажи роял-флеш и получи 50 тысяч – горячая акция на PokerMatchСреди них есть и новый амбассадор PokerMatchМихаил Гутый, который сыграет в Кубке Луцка по Холдему. Ивент пройдет в пятницу, 15 октября. Напомним, что за выбивание Мастеров городов с турнира игроки будут получать по 1000 ТМ на свой счет!
Отметим, что на данный момент игрок shrekpoker выиграл уже пять титулов на серии Ukrainian Poker Cup, тогда как еще четырем покеристам покорилось по два трофея. Подробнее о ходе Кубка Украины по онлайн-покеру читайте на официальном сайте PokerMatch.