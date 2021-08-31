Девять чемпионов и 10 миллионов призовых. Итоги невероятной покерной серии в Одессе (фото)

PokerMatch UA Millions собрал игроков из множества стран в Одессе, среди которых разыграл кубки и солидные призовые

В Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Турниры проходили в казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря.

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Организаторы провели 9 супертурниров за десять дней, разыграв в них более 10 миллионов гривен. Кроме того, победители крупнейших ивентов увезли домой чемпионские Кубки.

Турнир Призовой фонд Чемпион Призовые PokerMatch Millions 2 млн грн Владимир Гулько 400 тыс грн Independence Cup 2 млн грн Степан Соляник 450 тыс грн First Open Cup 1,02 млн грн Даниил Ермолаев 230 тыс грн PokerMatch Stars Bounty 952 тыс грн Никита Андрусяк 116 тыс грн Hyper Turbo Event 200 тыс грн Юрий Третьяков 60 тыс грн PLO Ukraine Open Cup 436,5 тыс грн Денис Игитов 36,8 тыс грн Progressive Knockout 1,23 млн грн Максим Балута 108 тыс грн (+192,5 тыс грн КО) Main Event PokerMatch UA Millions 3,16 млн грн Ричард Нойман 700 тыс грн Goodbye Summer 518,2 тыс грн Игорь Мурис 133 тыс грн

Крупнейшими турнирами стали PokerMatch Millions, Independence Cup и, конечно же, Main Event. В первом триумфовал одессит Владимир Гулько, а на День Независимости кубок достался стримеру PokerMatch Степану Солянику.

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Главное событие серии завершилось ночью с воскресенья на понедельник. Киевлянин Ричард Нойман не только добыл главный кубок PokerMatch UA Millions, но и уехал домой с 700 тысячами гривен.

Серия в Одессе стала во всех смыслах международной. В ивентах приняли участие не только украинские игроки, но и покеристы из Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии, Израиля, Литвы, Армении и других стран.