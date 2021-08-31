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Девять чемпионов и 10 миллионов призовых. Итоги невероятной покерной серии в Одессе (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
31 августа, 17:30
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PokerMatch UA Millions собрал игроков из множества стран в Одессе, среди которых разыграл кубки и солидные призовые
В Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions
В Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Турниры проходили в казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря.

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Организаторы провели 9 супертурниров за десять дней, разыграв в них более 10 миллионов гривен. Кроме того, победители крупнейших ивентов увезли домой чемпионские Кубки.

ТурнирПризовой фондЧемпионПризовые
PokerMatch Millions2 млн грнВладимир Гулько400 тыс грн
Independence Cup2 млн грнСтепан Соляник450 тыс грн
First Open Cup1,02 млн грнДаниил Ермолаев230 тыс грн
PokerMatch Stars Bounty952 тыс грнНикита Андрусяк116 тыс грн
Hyper Turbo Event200 тыс грнЮрий Третьяков60 тыс грн
PLO Ukraine Open Cup436,5 тыс грнДенис Игитов36,8 тыс грн
Progressive Knockout1,23 млн грнМаксим Балута108 тыс грн (+192,5 тыс грн КО)
Main Event PokerMatch UA Millions3,16 млн грнРичард Нойман700 тыс грн
Goodbye Summer518,2 тыс грнИгорь Мурис133 тыс грн

Крупнейшими турнирами стали PokerMatch Millions, Independence Cup и, конечно же, Main Event. В первом триумфовал одессит Владимир Гулько, а на День Независимости кубок достался стримеру PokerMatch Степану Солянику.

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Главное событие серии завершилось ночью с воскресенья на понедельник. Киевлянин Ричард Нойман не только добыл главный кубок PokerMatch UA Millions, но и уехал домой с 700 тысячами гривен.

Серия в Одессе стала во всех смыслах международной. В ивентах приняли участие не только украинские игроки, но и покеристы из Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии, Израиля, Литвы, Армении и других стран.

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