Девять чемпионов и 10 миллионов призовых. Итоги невероятной покерной серии в Одессе (фото)

В Одессе завершилась крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Турниры проходили в казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря.
Организаторы провели 9 супертурниров за десять дней, разыграв в них более 10 миллионов гривен. Кроме того, победители крупнейших ивентов увезли домой чемпионские Кубки.
|Турнир
|Призовой фонд
|Чемпион
|Призовые
|PokerMatch Millions
|2 млн грн
|Владимир Гулько
|400 тыс грн
|Independence Cup
|2 млн грн
|Степан Соляник
|450 тыс грн
|First Open Cup
|1,02 млн грн
|Даниил Ермолаев
|230 тыс грн
|PokerMatch Stars Bounty
|952 тыс грн
|Никита Андрусяк
|116 тыс грн
|Hyper Turbo Event
|200 тыс грн
|Юрий Третьяков
|60 тыс грн
|PLO Ukraine Open Cup
|436,5 тыс грн
|Денис Игитов
|36,8 тыс грн
|Progressive Knockout
|1,23 млн грн
|Максим Балута
|108 тыс грн (+192,5 тыс грн КО)
|Main Event PokerMatch UA Millions
|3,16 млн грн
|Ричард Нойман
|700 тыс грн
|Goodbye Summer
|518,2 тыс грн
|Игорь Мурис
|133 тыс грн
Крупнейшими турнирами стали PokerMatch Millions, Independence Cup и, конечно же, Main Event. В первом триумфовал одессит Владимир Гулько, а на День Независимости кубок достался стримеру PokerMatch Степану Солянику.
Главное событие серии завершилось ночью с воскресенья на понедельник. Киевлянин Ричард Нойман не только добыл главный кубок PokerMatch UA Millions, но и уехал домой с 700 тысячами гривен.
Серия в Одессе стала во всех смыслах международной. В ивентах приняли участие не только украинские игроки, но и покеристы из Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии, Израиля, Литвы, Армении и других стран.