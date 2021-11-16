Как сыграть в покер с друзьями: PokerMatch дарит бонусы за привлечение новых игроков

Компания внедрила крутую акцию, в ходе которой раздаст по 250 гривен покеристам, приведшим в рум новых клиентов

Не пропустите акцию "Бонус за друга" на PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины продолжает радовать клиентов своими акциями. В октябре PokerMatch начал раздавать по 330 гривен всем новым участникам.

А вчера компания внедрила новый приз для игроков – "Бонус за друга". Суть акции заключается в том, что PokerMatch выплатит по 250 гривен всем покеристам, которые приведут нового игрока в рум. Условия акции довольно просты:

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на сайте PokerMatch нужно зайти в свой профиль и найти раздел "Бонус для друга"

в нем вы найдете специальную ссылку или код

его нужно скопировать и отправить вашему другу

Для того, чтобы бонус был начислен, новому игроку необходимо зарегистрироваться именно по вашей ссылке, верифицировать аккаунт с помощью паспортных данных, а также внести депозит от 250 гривен и сгенерировать 100 гривен рейка.

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Как только все эти условия будут выполнены, PokerMatch начислит вам причитающуюся награду. Стоит также отметить, что рум не ограничивает вас в количестве приведенных друзей. Их может быть сколько угодно! Более подробно с правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте компании.