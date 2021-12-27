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Опытный игрок из Луцка выиграл более миллиона в крутой онлайн-серии. Итоги Winter Poker Cup

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 декабря, 18:40
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Амбассадор PokerMatch Михаил Гутый стал победителем Главного события последней серии 2021 года. Рассказываем, чем закончился Winter Poker Cup
PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup
PokerMatch проводит серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

На PokerMatch подошла к концу последняя серия года Winter Poker Cup. Длилась она три недели и за это время организаторы провели аж 105 турниров по Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

Общий призовой фонд турниров составил аж 27,6 миллиона гривен, что более чем на 1М больше изначально объявленной гарантии. Пройдемся по главным итогам Winter Poker Cup и расскажем, чем запомнилась эта крутая декабрьская серия.

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  • За все турниры игроки сделали более 59 тысяч входов, из которых 7,1 тысяча оказались призовыми.
  • Чемпионами Winter Poker Cup становились 85 покеристов, из которых 14 праздновали успех два и более раза.
  • Самым титулованным игроком серии стал киевлянин Юрий Третьяков под ником mack_laud. Парень сумел аж 6 раз триумфовать, причем в разных дисциплинах.

  • Два игрока (sgeeeee и inside27) стали трехкратными чемпионами, а еще 11 покеристов выиграли по два турнира.
  • Самым стабильным игроком стал borsalino, вошедший в ITM аж 69 раз.

Отдельно стоит отметить достижения представителей самого PokerMatch. Стример компании solianyk завоевал два чемпионства, а амбассадор рума Михаил Гутый и вовсе стал самым успешным игроком серии. Игрок из Луцка в сумме заработал аж 1,1 миллиона гривен.

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Львиная доля от этой суммы была выиграна за счет победы в субботнем Main Event с гарантией 5 миллионов гривен. Михаил сумел обойти более 400 соперников и завоевать вместе с призами за нокауты целых 892 тысячи.

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Кроме того, PokerMatch разыграл еще сотни тысяч гривен в других акциях, посвященных Winter Poker Cup. С подробными итогами серии можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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