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Досвідчений гравець із Луцька виграв понад мільйон у крутій онлайн-серії. Підсумки Winter Poker Cup

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 грудня, 18:40
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Амбасадор PokerMatch Михайло Гутий став переможцем Головної події останньої серії 2021 року. Розповідаємо, чим закінчився Winter Poker Cup
PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup
PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

На PokerMatch добігла кінця остання серія року Winter Poker Cup. Тривала вона три тижні і за цей час організатори провели аж 105 турнірів з Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас".

Загальний призовий фонд турнірів склав аж 27,6 мільйона гривень, що більш ніж на 1М більше від оголошеної гарантії. Пройдемося за головними підсумками Winter Poker Cup та розповімо, чим запам'яталася ця крута груднева серія.

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  • За всі турніри гравці зробили понад 59 тисяч входів, з яких 7,1 тисячі виявилися призовими.
  • Чемпіонами Winter Poker Cup ставали 85 покеристів, з яких 14 святкували успіх два і більше разів.
  • Найтитулованішим гравцем серії став киянин Юрій Третьяков під ніком mack_laud. Хлопець зумів аж 6 разів тріумфувати, причому у різних дисциплінах.

  • Два гравці (sgeeeee та inside27) стали триразовими чемпіонами, а ще 11 покеристів виграли по два турніри.
  • Найстабільнішим гравцем став Borsalino, що увійшов до ITM аж 69 разів

Окремо варто відзначити досягнення представників PokerMatch. Стрімер компанії solianyk завоював два чемпіонства, а амбасадор руму Михайло Гутий і зовсім став найуспішнішим гравцем серії. Гравець із Луцька в сумі заробив аж 1,1 мільйона гривень.

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Левова частка від цієї суми була виграна за рахунок перемоги у суботньому Main Event із гарантією 5 мільйонів гривень. Михайло зумів обійти понад 400 суперників та завоювати разом із призами за нокаути цілих 892 тисячі.

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Крім того, PokerMatch розіграв ще сотні тисяч гривень в інших акціях, присвячених Winter Poker Cup. З докладними підсумками серії можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.

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