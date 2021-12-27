Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Реквієм за легендами. Хто з відомих гравців помер у 2021 році

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
27 грудня, 14:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згадуємо головні втрати, яких зазнав покерний світ протягом останніх 12 місяців
Лейн Флек, Генрі Оренштейн та Ноель Ферлонг залишили світ у 2021 році
Лейн Флек, Генрі Оренштейн та Ноель Ферлонг залишили світ у 2021 році / Фото: Pokernews

До кінця 2021 року залишилося лише 5 днів, тому час підбивати підсумки. Останні 12 місяців були насичені не лише великими покерними подіями та яскравими емоціями, але ще й сумними втратами відомих гравців.

Читайте також: Найкращі ідеї для подарунку гравцям у покер

Реклама

В останні дні року пропонуємо згадати про найвідоміших покеристів, які померли у 2021 році. Залишається лише сподіватися, що найближчими днями не буде нового приводу поповнити цей список.

ГОВАРД ЕНДРЮ (86 років)

Говард Эндрю

Реклама

Легендарний Тахо пішов із життя у січні. Покерист запам'ятався не лише двома браслетами WSOP, але й найтривалішою участю в Світовій серії покеру. Він не пропустив жодної WSOP з 1974 по 2018 роки. Ховард заробив за свою кар'єру понад 1,5 мільйона доларів.

НОЕЛЬ ФЕРЛОНГ (83 роки)

Реклама

Ноэль Ферлонг – чемпион Главного события WSOP 1999

В червні ірландець помер мирно вдома, залишивши після себе яскравий слід у грі. Ноель запам'ятався перемогою на Головному турнірі WSOP 1999, ставши другим наймолодшим чемпіоном в історії.

Також Ферлонг має в активі два тріумфи на Irish Poker Open. Заробивши за овальним столом 1,1 М, протягом останніх років життя покерист зайнявся бізнесом, відкривши компанію з виробництва килимів.

ЛЕЙН ФЛЕК (52 роки)

Лэйн Флэк

У липні стало відомо, що іменитого американського гравця знайшли мертвим у своїй квартирі у Лас-Вегасі. Лейн підсів на покер з юнацтва завдяки бабусі та навчався у таких майстрів як Джонні Чен та Тед Форест.

Читайте також: Чим запам'ятався покійний Лейн Флек для покеру

Підсумок його кар'єри – загалом шість золотих браслетів WSOP. На Світовій серії покеру хлопець аж 43 рази опинявся у призах, а всього за кар'єру заробив понад п'ять мільйонів доларів.

МЕТ МАРАФІОТІ (33 роки)

Мэтт Марафиоти

Найзагадковіша смерть трапилася в середині серпня з молодим Меттом Марафіоті. Покерист випав із квартири свого друга в Нью-Джерсі з 28-го поверху, а поліція вважає найвірогіднішою причиною смерті самогубство.

Його знайомі зізнавалися, що у Метта була параноя, що його хочуть схопити ілюмінати, а сама вона у 2016 році навіть визнавася мертвим оскільки зник безвісти на 45 днів. Загалом за кар'єру Марафіоті виграв майже 3 мільйони доларів.

НОРМ МАКДОНАЛЬД (61 рік)

Норм Макдональд

Відомий актор та комік часто любив грати в покер, відвідуючи WSOP. Щоправда, останнім часом канадець довго боровся з раком і врешті-решт програв цю битву у вересні цього року. На Світовій серії покеру Норм тричі опинявся в призах, а за кар'єру покериста заробив 54 тисячі доларів.

ДАСТІ ШМІДТ (40 років)

Дасти

2 грудня не стало одного з найвідоміших онлайн-гравців Дасті Шмідта. Хлопець не зумів збудувати успішну кар'єру гольфіста, переживши серцевий напад у 23 роки.

Втім, Шмідт показав себе в інтернеті, відзначившись працездатністю та вмінням витримувати довгі дистанції. Американець сумарно відіграв понад 10 мільйонів роздач і заробив близько 3 мільйонів доларів.

ЕД АСНЕР (91 рік)

Эд Аснер

Декілька тижнів тому покерний світ попрощався з Едом Аснером, який став відомим актором у 70-ті роки. У покерному співтоваристві він став відомий завдяки своїм щорічним благодійним покерним заходом Ed Asner & Friends Celebrity Poker Night , залучаючи найкращих гравців до свого благодійного фонду

ГЕНРІ ОРЕНШТЕЙН (98 років)

Генри Оренштейн

Генрі попрощався зі світом нещодавно, у середині грудня. За овальним столом він досягнув одного золотого браслета WSOP, однак він запам'ятався навколопокерними справами. Уродженець Польщі пережив Голокост, втративши своїх батьків, і в 40-і роки емігрував до США. Там він зайнявся бізнесом із виробництва іграшок і почав грати у покер.

Читайте також: Чим запам'ятався Генрі Оренштейн для покеру

Головним його досягненням став винахід "камери закритих рук" у середині 90-х. Завдяки Генрі покерне телебачення вийшло на новий виток розвитку, отримавши можливість бачити карти гравців у онлайн-режимі. За заслуги перед індустрією Оренштейн був включений до Зали слави покеру в 2008 році

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти