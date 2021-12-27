Реквієм за легендами. Хто з відомих гравців помер у 2021 році

Згадуємо головні втрати, яких зазнав покерний світ протягом останніх 12 місяців

Лейн Флек, Генрі Оренштейн та Ноель Ферлонг залишили світ у 2021 році / Фото: Pokernews

До кінця 2021 року залишилося лише 5 днів, тому час підбивати підсумки. Останні 12 місяців були насичені не лише великими покерними подіями та яскравими емоціями, але ще й сумними втратами відомих гравців.

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В останні дні року пропонуємо згадати про найвідоміших покеристів, які померли у 2021 році. Залишається лише сподіватися, що найближчими днями не буде нового приводу поповнити цей список.

ГОВАРД ЕНДРЮ (86 років)

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Легендарний Тахо пішов із життя у січні. Покерист запам'ятався не лише двома браслетами WSOP, але й найтривалішою участю в Світовій серії покеру. Він не пропустив жодної WSOP з 1974 по 2018 роки. Ховард заробив за свою кар'єру понад 1,5 мільйона доларів.

НОЕЛЬ ФЕРЛОНГ (83 роки)

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В червні ірландець помер мирно вдома, залишивши після себе яскравий слід у грі. Ноель запам'ятався перемогою на Головному турнірі WSOP 1999, ставши другим наймолодшим чемпіоном в історії.

Також Ферлонг має в активі два тріумфи на Irish Poker Open. Заробивши за овальним столом 1,1 М, протягом останніх років життя покерист зайнявся бізнесом, відкривши компанію з виробництва килимів.

ЛЕЙН ФЛЕК (52 роки)

У липні стало відомо, що іменитого американського гравця знайшли мертвим у своїй квартирі у Лас-Вегасі. Лейн підсів на покер з юнацтва завдяки бабусі та навчався у таких майстрів як Джонні Чен та Тед Форест.

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Підсумок його кар'єри – загалом шість золотих браслетів WSOP. На Світовій серії покеру хлопець аж 43 рази опинявся у призах, а всього за кар'єру заробив понад п'ять мільйонів доларів.

МЕТ МАРАФІОТІ (33 роки)

Найзагадковіша смерть трапилася в середині серпня з молодим Меттом Марафіоті. Покерист випав із квартири свого друга в Нью-Джерсі з 28-го поверху, а поліція вважає найвірогіднішою причиною смерті самогубство.

Його знайомі зізнавалися, що у Метта була параноя, що його хочуть схопити ілюмінати, а сама вона у 2016 році навіть визнавася мертвим оскільки зник безвісти на 45 днів. Загалом за кар'єру Марафіоті виграв майже 3 мільйони доларів.

НОРМ МАКДОНАЛЬД (61 рік)

Відомий актор та комік часто любив грати в покер, відвідуючи WSOP. Щоправда, останнім часом канадець довго боровся з раком і врешті-решт програв цю битву у вересні цього року. На Світовій серії покеру Норм тричі опинявся в призах, а за кар'єру покериста заробив 54 тисячі доларів.

ДАСТІ ШМІДТ (40 років)

2 грудня не стало одного з найвідоміших онлайн-гравців Дасті Шмідта. Хлопець не зумів збудувати успішну кар'єру гольфіста, переживши серцевий напад у 23 роки.

Втім, Шмідт показав себе в інтернеті, відзначившись працездатністю та вмінням витримувати довгі дистанції. Американець сумарно відіграв понад 10 мільйонів роздач і заробив близько 3 мільйонів доларів.

ЕД АСНЕР (91 рік)

Декілька тижнів тому покерний світ попрощався з Едом Аснером, який став відомим актором у 70-ті роки. У покерному співтоваристві він став відомий завдяки своїм щорічним благодійним покерним заходом Ed Asner & Friends Celebrity Poker Night , залучаючи найкращих гравців до свого благодійного фонду

ГЕНРІ ОРЕНШТЕЙН (98 років)

Генрі попрощався зі світом нещодавно, у середині грудня. За овальним столом він досягнув одного золотого браслета WSOP, однак він запам'ятався навколопокерними справами. Уродженець Польщі пережив Голокост, втративши своїх батьків, і в 40-і роки емігрував до США. Там він зайнявся бізнесом із виробництва іграшок і почав грати у покер.

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Головним його досягненням став винахід "камери закритих рук" у середині 90-х. Завдяки Генрі покерне телебачення вийшло на новий виток розвитку, отримавши можливість бачити карти гравців у онлайн-режимі. За заслуги перед індустрією Оренштейн був включений до Зали слави покеру в 2008 році