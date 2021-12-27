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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Реквием по легендам. Кто из известных игроков умер в 2021 году

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
27 декабря, 14:40
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Вспоминаем главные потери, которые покерный мир понес за последние 12 месяцев
Лэйн Флек, Генри Оренштейн и Ноэль Ферлонг покинули мир в 2021 году
Лэйн Флек, Генри Оренштейн и Ноэль Ферлонг покинули мир в 2021 году / Фото: Pokernews

До конца 2021 года осталось всего 5 дней, поэтому время подводить итоги. Последние 12 месяцев были насыщены не только крупными покерными событиями и яркими эмоциями, но еще и печальными потерями известных игроков.

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В последние дни года предлагаем вспомнить о самых известных покеристах, которые умерли в 2021 году. Остается лишь надеяться, что за ближайшие дни не будет нового повода пополнить этот список.

ХОВАРД ЭНДРЮ (86 лет)

Говард Эндрю

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Легендарный Тахо ушел из жизни в январе. Покерист запомнился не только двумя браслетами WSOP, но и самым продолжительным участием в Мировой серии покера. Он не пропустил ни одну WSOP с 1974 по 2018 годы. Ховард заработал за свою карьеру более 1,5 миллиона долларов.

НОЭЛЬ ФЕРЛОНГ (83 года)

Ноэль Ферлонг – чемпион Главного события WSOP 1999

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В июне ирландец умер мирно дома, оставив после себя яркий след в игре. Ноэль запомнился победой на Главном турнире WSOP 1999, став вторым самым молодым чемпионом в истории.

Также Ферлонг имеет в активе два триумфа на Irish Poker Open. Заработав за овальным столом 1,1М, в последние годы жизни покерист занялся бизнесом, открыв компанию по производству ковров.

ЛЭЙН ФЛЕК (52 года)

Лэйн Флэк

В июле стало известно, что именитого американского игрока нашли мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе. Лэйн подсел на покер с юношества благодаря бабушке и учился у таких мастеров как Джонни Чен и Тед Форрест.

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Итог его карьеры – целых шесть золотых браслетов WSOP. На Мировой серии покера парень аж 43 раза оказывался в призах, а всего за карьеру заработал более пяти миллионов долларов.

МЭТТ МАРАФИОТИ (33 года)

Мэтт Марафиоти

Самая загадочная смерть случилась в середине августа с молодым Мэттом Марафиоти. Покерист выпал из квартиры своего друга в Нью-Джерси с 28-го этажа , а полиция считает самой вероятной причиной смерти самоубийство.

Его знакомые признавались, что у Мэтта была паранойя, что его хотят схватить иллюминаты, а сам она в 2016 году даже признавался мертвым, поскольку пропал без вести на 45 дней. Всего за карьеру Марафиоти выиграл почти 3 миллиона долларов.

НОРМ МАКДОНАЛЬД (61 год)

Норм Макдональд

Известный актер и комик часто любил играть в покер, посещая WSOP. Правда в последнее время канадец долго боролся с раком и в итоге все-таки проиграл эту битву в сентябре этого года. На Мировой серии покера Норм трижды оказывался в призах, а всего за карьеру покериста заработал 54 тысячи долларов.

ДАСТИ ШМИДТ (40 лет)

Дасти

2 декабря не стало одного из самых известных онлайн-игроков Дасти Шмидта. Парень не сумел построить успешную карьеру гольфиста, пережив сердечный приступ в 23 года.

Впрочем, Шмидт показал себя в интернете, отметившись работоспособностью и умением выдерживать долгие дистанции. Американец суммарно отыграл более 10-ти миллионов раздач и заработал около 3 миллионов долларов.

ЭД АСНЕР (91 год)

Эд Аснер

Несколько недель назад покерный мир попрощался с Эдом Аснером, ставший известным актером в 70-е годы. В покерном сообществе он стал известен благодаря своим ежегодным благотворительным покерным мероприятием Ed Asner & Friends Celebrity Poker Night, привлекая крупнейших игроков к своему благотворительному фонду.

ГЕНРИ ОРЕНШТЕЙН (98 лет)

Генри Оренштейн

Генри попрощался с миром недавно, в середине декабря. За овальным столом он добился одного золотого браслета WSOP, однако он запомнился околопокерными делами. Уроженец Польши пережил Холокост, потеряв своих родителей, и в 40-е годы эмигрировал в США. Там он занялся бизнесом по производству игрушек и начал играть в покер.

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Главным его достижением стало изобретение "камеры закрытых рук" в середине 90-х. Благодаря Генри покерное телевидение вышло на новый виток развития, получив возможность видеть карты игроков в онлайн-режиме. За заслуги перед индустрией Оренштейн был включен в Зал славы покера в 2008 году

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5
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9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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