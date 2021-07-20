Вплив бабусі, шість браслетів і море друзів: чим запам'ятався покійний Лейн Флек для покеру

Лейн Флек став одним з найуспішніших гравців в історії Світової серії покеру і був у хороших відносинах з багатьма знаменитостями

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Сьогодні в Лас-Вегасі пішов з життя відомий покерист Лейн Флек . Чоловік помер в своєму будинку у віці 52 років. Причина смерті залишається невідомою. Чим запам'ятався Лейн для покерного світу?

Флек народився в 18 травня 1969 року в Рапід-Сіті, штат Південна Дакота. На карти хлопця спочатку підсадили бабуся з дідусем. Однак ще більше він захопився грою, коли працював дилером в казино Монтани. Згодом Лейн з головою занурився у покер, що змусило його кинути роботу в казино і навіть переїхати в Ріно, штат Невада. Ближче до Лас-Вегасу.

Там Флек почав вчитися покеру у таких майстрів, як Джонні Чен і Тед Форрест. Свій перший великий турнір американець виграв в 1997 році на турнірі Carnivale of Poker в Вегасі. А рік потому зумів несподівано стати раннер-апом на турнірі WSOP.

Свій перший браслет Флек виграв в 1999 році і в тому ж році взяв два поспіль івенти на Legends of Poker. За це американець отримав прізвисько Back to Back ("спина до спини"). Підтвердити своє прізвисько він зміг пізніше на Світовій серії покеру, коли у 2002 і 2003 роках зумів взяти по два браслети один за одним.

Також на рахунку гравця є перемога на Світовому покерному турі (WPT) і ще два других місця у великих змаганнях – WPT Aruba і World Poker Finals. Всього ж за кар'єру американець підняв п'ять з гаком мільйонів на покері, в основному показуючи себе в турнірах з Омахи. Більш того, на турнірах WSOP він доходив до призів аж 43 рази!

Останніми його турнірами були івенти Світової серії покеру в минулому році, які пройшли в онлайні. Лейн аж дев'ять разів був у призах, причому у восьми випадках – в івентах з Холдему. Після цього Флек випав з покерного світу, поки не стало відомо про його смерть. З американцем попрощалися багато знаменитостей карткового світу, які були з ним в хороших відносинах через його доброзичливість та гарне почуття гумору.