Помер "килимовий король" Ірландії та чемпіон Світової серії покеру – відома причина смерті

Ноель Ферлонг вигравав WSOP 1999 року, займався виробництвом килимів та захоплювався кіньми

Ноель Ферлонг - чемпіон Головної події WSOP 1999 / Фото: Pokernews

На 84-му році помер один з найвідоміших покеристів Ноель Ферлонг. Як повідомляє The Irish Times, ірландець помер у себе вдома від старості.

Найбільше Ферлонг прославився завдяки своїй перемозі у Головній події ювілейної 30-ї Світової серії покеру. У 1999 році Ноель виграв турнір з 393 учасниками, піднявши 1 мільйон доларів. До цього дня він залишається другим найстаршим покеристом, який вигравав золотий браслет WSOP після Джонатана Мосса.

Що цікаво, своє ім'я Ноель отримав неспроста. Ірландець народився на Різдво, 25 грудня, за що і був символічно названий. Сам Ферлонг завжди відзначав, що покер для нього насамперед хобі. У житті Ноель любив розводити коней, а також займався бізнесом – виробництвом килимів.