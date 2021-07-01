Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Умер "коверный король" Ирландии и чемпион Мировой серии покера – известна причина смерти

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
1 июля, 17:40
Копировать ссылку
Ноэль Ферлонг выигрывал WSOP 1999, занимался производством ковров и увлекался лошадьми
Ноэль Ферлонг - чемпион Главного события WSOP 1999
Ноэль Ферлонг - чемпион Главного события WSOP 1999 / Фото: Pokernews

На 84-ом году умер один из самых известных покеристов Ноэль Ферлонг. Как сообщает The Irish Times, ирландец скончался у себя дома от старости.

Больше всего Ферлонг прославился благодаря своей победе в Главном событии юбилейной 30-й Мировой серии покера. В 1999 году Ноэль выиграл турнир с 393 участниками, подняв 1 миллион долларов. По сей день он остается вторым самым старшим покеристом, который выигрывал золотой браслет WSOP после Джонатана Мосса.

Что интересно, свое имя Ноэль получил неспроста. Ирландец родился на Рождество, 25 декабря, за что и был символически назван. Сам Ферлонг всегда отмечал, что покер для него в первую очередь хобби. В жизни Ноэль любил разводить лошадей, а также занимался бизнесом – производством ковров.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять