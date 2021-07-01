Умер "коверный король" Ирландии и чемпион Мировой серии покера – известна причина смерти

Ноэль Ферлонг выигрывал WSOP 1999, занимался производством ковров и увлекался лошадьми

Ноэль Ферлонг - чемпион Главного события WSOP 1999 / Фото: Pokernews

На 84-ом году умер один из самых известных покеристов Ноэль Ферлонг. Как сообщает The Irish Times, ирландец скончался у себя дома от старости.

Больше всего Ферлонг прославился благодаря своей победе в Главном событии юбилейной 30-й Мировой серии покера. В 1999 году Ноэль выиграл турнир с 393 участниками, подняв 1 миллион долларов. По сей день он остается вторым самым старшим покеристом, который выигрывал золотой браслет WSOP после Джонатана Мосса.

Что интересно, свое имя Ноэль получил неспроста. Ирландец родился на Рождество, 25 декабря, за что и был символически назван. Сам Ферлонг всегда отмечал, что покер для него в первую очередь хобби. В жизни Ноэль любил разводить лошадей, а также занимался бизнесом – производством ковров.