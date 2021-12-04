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Помер 40-річний покерист Дасті Шмідт. Він пережив серцевий напад і розривав в онлайні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
4 грудня, 13:30
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Американський онлайн-покерист не зумів побудувати кар'єру в гольфі, але в онлайн-покері він був одним із найкращих
Помер покерист Дасті Шмідт
Помер покерист Дасті Шмідт / Фото: Pokeroff

Покерний світ зазнав нових втрат. На 41-му році з життя пішов американський гравець Дасті Шмідт на прізвисько "Leatherass". Причини смерті невідомі.

Сумну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив професійний гольфіст та друг американця Кевін На. Сам Дасті також розпочинав кар'єру в гольфі, але змушений був її припинити через серцевий напад у 23 роки.

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dusty schmidt golf

Саме тоді Шмідт і познайомився з онлайн-покером. Друзі гравця відзначали його працездатність та вміння витримувати довгі дистанції.

Всього в онлайні американець відіграв понад 10 мільйонів роздач і заробив близько 3 мільйонів доларів. Якось Дасті навіть провів дві зміни по 24 години, коментуючи онлайн-івент.

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У живих турнірах Шмідт особливо не був помічений, вигравши лише 27 тисяч. Крім того, Дасті написав кілька книг по покеру, а однією з них дав гучну назву "Не слухайте Філа Хельмута".

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