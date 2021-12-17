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Пережив Голокост, винайшов Трансформерів та перевернув світ покеру. Чим запам'ятався Генрі Оренштейн

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
17 грудня, 17:55
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Американець народився в Польщі, проте через Голокост емігрував до США, де став успішним бізнесменом та покеристом. Знайомимось із покійною легендою ближче
Генрі Оренштейн здійснив революцію у світі покеру
Генрі Оренштейн здійснив революцію у світі покеру

Вчора світ покеру дізнався про сумну новину – легендарний Генрі Оренштейн помер віком 98 років. Американець польського походження прославився у картковій індустрії не лише за овальним столом.

Оренштейн був одним з найшанованіших членів покерної спільноти. Чоловік народився 13 жовтня 1923 року в Польщі та вижив у нацистському концентраційному таборі під час Другої світової війни при Голокості.

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Henry Orenstein, creator of the Transformers and Holocaust survivor, has died – 24 Happenings

Його батьки були вбиті нацистами в Німеччині, а сам хлопець разом із двома братами емігрував до США у 1942 році. У Нью-Йорку Генрі спочатку жив у дядька, а пізніше зайнявся бізнесом і почав грати в покер.

Оренштейн заснував компанію з виробництва іграшок, яка була досить прибутковою та інноваційною для того часу. Хлопець залишив великий слід в індустрії іграшок, першим створивши звичних нам Трансформерів.

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Згодом вони стали однією з дитячих іграшок, що найбільше продаються в США. Саме без бачення Генрі не було б звичної нам відомої іграшки. А з кінця 80-х Оренштейн почав активно займатися покером.

Henry Orenstein

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Найбільшу користь грі Генрі у 1995 році, винайшовши спеціальну "камеру відкритих карт". Це пристрій, що дозволяє глядачам бачити стартові руки гравців за столом.

Дане пристосування встановлюється під обід столу, щоб при мінімальному підйомі карт вони були видні. Як гравець Оренштейн не залишився без золотого браслета WSOP.

Генрі Оренштейн залишив наш світ
Генрі Оренштейн залишив наш світ / Фото: Pokernews

У 1996 році він виграв турнір Світової серії покеру з Семикарткового Стаду. Загалом же на турнірах серії він заробив понад 230 тисяч доларів. За заслуги перед індустріями Оренштейн був включений в Зал слави покеру у 2008 році.

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