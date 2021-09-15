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Помер популярний комік Норм Макдональд. Він озвучував "Сімпсони" та пса з "Доктора Дуліттла"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 вересня, 14:35
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Канадський актор і покерист довгий час вів боротьбу з онкологічним захворюванням, проте в підсумку програв її
Норм Макдональд помер у 61 рік
Норм Макдональд помер у 61 рік / Фото: Getty Images

Відомий актор, комік, а також гравець в покер Норм Макдональд помер у віці 61 року. Про це повідомив представник канадця Джефф Деніс.

Вже більше 10 років Макдональд боровся з раком, проте так і не зміг побороти онкологічне захворювання. Норм народився у Квебеку і вже в 90-х дебютував в кінематографі.

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На його рахунку ролі в таких фільмах як "Біллі Медісон", "Брудна робота", "Народ проти Ларрі Флінта", "Людина на Місяці", "Безглузда шістка", "Мене звуть Ерл" і "Суботнього вечора в прямому ефірі". Також Норм озвучував собак з "Доктора Дуліттл" і "Пса-вампіра", а також мультфільми "Сімпсони" і "Клаус".

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Попрощався з Макдональдом відомий актор Джим Керрі на своїй сторінці в Twitter: "Він був одним з найдорогоцінніших наших каменів. Чесний і відважний геній комедії".

Крім того, канадець був активним гравцем в покер і намагався не пропускати щорічні WSOP. Правда, істотного успіху за овальним столом не досяг.

На Світової серії Норм тричі опинявся в призах, а всього за кар'єру покериста Макдональд заробив 54 тисячі доларів.

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