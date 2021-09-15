Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Умер популярный комик Норм Макдональд. Он озвучивал "Симпсоны" и пса из "Доктора Дулиттла"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 сентября, 14:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канадский актер и покерист долгое время вел борьбу с онкологическим заболеванием, однако в итоге проиграл ее
Норм Макдональд умер в 61 год
Норм Макдональд умер в 61 год / Фото: Getty Images

Известный актер, комик, а также игрок в покер Норм Макдональд скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщил представитель канадца Джефф Дэнис.

Уже более 10 лет Макдональд боролся с раком, однако так и не смог побороть онкологическое заболевание. Норм родился в Квебеке и уже в 90-х дебютировал в кинематографе.

Реклама

Читайте также: Известный игрок в покер покончил жизнь самоубийством из-за преследования иллюминатов

На его счету роли в таких фильмах как "Билли Мэдисон", "Грязная работа", "Народ против Ларри Флинта", "Человек на Луне", "Нелепая шестерка", "Меня зовут Эрл" и "Субботним вечером в прямом эфире". Также Норм озвучивал собак из "Доктора Дулиттла" и "Пса-вампира", а также мультфильмы "Симпсоны" и "Клаус".

Реклама

Попрощался с Макдональдом известный актер Джим Керри на своей страничке в Twitter: "Он был одним из самых драгоценных наших камней. Честный и отважный гений комедии".

Кроме того, канадец был активным игроков в покер и старался не пропускать ежегодные WSOP. Правда, существенного успеха за овальным столом не добился.

На Мировой серии Норм трижды оказывался в призах, а всего за карьеру покериста Макдональд заработал 54 тысячи долларов.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
329
2
Фил Айви Фил Айви
159
3
Лив Боэри Лив Боэри
123
4
Мария Хо Мария Хо
112
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
100
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять