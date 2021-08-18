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Відомий гравець в покер покінчив життя самогубством через переслідування ілюмінатів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 серпня, 20:20
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Канадець Метт Марафіоті скоїв суїцид на тлі параної через проблеми в сімейному житті
Метт Марафіоті помер в 33-річному віці
Метт Марафіоті помер в 33-річному віці

У світі покеру сталася трагедія. На 34-му році життя помер один з найкращих покеристів Канади Метт Марафіоті.

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Професійний гравець в покер випав з квартири свого друга в Нью-Джерсі з 28-го поверха. Поліція вважає найімовірнішою причиною смерті самогубство.

Два рятувальники в сусідньому будинку почули його крики. Коли вони прибули на місце події, хлопець був уже мертвий. Відомий покер-про Тодд Віттелес також підтвердив, що Метт міг вчинити суїцид.

Поліцейські, які розслідують інцидент, вважають, що чоловік стрибнув через побоювання, що невідомі люди, в тому числі ілюмінати, намагалися його схопити.

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Ця параноя могла посилитися через інших проблем в особистому житті Марафіоті. Метт довгий час вів боротьбу за право опіки над своїм маленьким сином.

У 2016 році він пропав без вісті і навіть був визнаний мертвим, проте через 45 днів знову з'явився на публіці. Останній пост Марафіоті в Instagram знову наводить на думку про самогубство.

"Мене ось-ось вихопить з квартири ця людина"

Метт вважав, що зображений на фотографії чоловік є частиною змови з метою його мучити, щоб смерть виглядала як нещасний випадок.

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Уродженець Торонто був відомий в мережі під ніком ADZ124 і свого часу вважався одним з найкращих гравців на високих ставках. З 2019 Метт не був помічений на великих турнірах.

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За всю свою кар'єру Марафіоті виграв 2,8 мільйона доларів і зупинявся за крок від браслета WSOP (2 місце на івенті у 2010 році).

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