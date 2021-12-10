Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Зеленский 💡 Запрет пакетов 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Железная пика и 65 тысяч в качестве приза: украинец стал победителем крупного ивента в онлайне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
10 декабря, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей Новак сумел обойти более 200 соперников на турнире-открытии EPT Online и заработал более 65 тысяч за победу
Андрей Новак выиграл ивент EPT Online
Андрей Новак выиграл ивент EPT Online / Фото: Pokeroff

В Праге в эти дни подходит к концу WSOP Europe, а тем временем в интернете кипит жизнь онлайн-покера. Отлично проявляются себя в них и наши соотечественники.

На днях МТТ-хайроллер из Украины Андрей Новак под ником "Anjeyyy" преуспел в турнире серии EPT Online под названием 8-Max Opener в одном из онлайн-румов. Бай-ин события составил аж 1050 долларов, а на ивент зарегистрировалось 224 игрока

Реклама

EPT Online

Андрей вышел в хедз-ап против россиянина Артура Мухина и сумел одолеть его, выиграв фирменную пику за победу на European Poker Tour. К тому же, призовые за первое место составили 62,5 тысячи долларов.

Читайте также: Что общего между покером и Counter-Strike?

Реклама

В свою очередь Артур довольствовался 45,7 тысячами. Также в финалку прошел игрок из Украины под ником drew.derzh, который за 6 место выиграл 9,5К. Серия EPT Online продлится до 20 декабря. Напомним, что живая серия турниров European Poker Tour была отменена из-за локдауна в Чехии.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять