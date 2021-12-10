Железная пика и 65 тысяч в качестве приза: украинец стал победителем крупного ивента в онлайне

Андрей Новак сумел обойти более 200 соперников на турнире-открытии EPT Online и заработал более 65 тысяч за победу

Андрей Новак выиграл ивент EPT Online / Фото: Pokeroff

В Праге в эти дни подходит к концу WSOP Europe, а тем временем в интернете кипит жизнь онлайн-покера. Отлично проявляются себя в них и наши соотечественники.

На днях МТТ-хайроллер из Украины Андрей Новак под ником "Anjeyyy" преуспел в турнире серии EPT Online под названием 8-Max Opener в одном из онлайн-румов. Бай-ин события составил аж 1050 долларов, а на ивент зарегистрировалось 224 игрока

Реклама

Андрей вышел в хедз-ап против россиянина Артура Мухина и сумел одолеть его, выиграв фирменную пику за победу на European Poker Tour. К тому же, призовые за первое место составили 62,5 тысячи долларов.

Читайте также: Что общего между покером и Counter-Strike?

Реклама

В свою очередь Артур довольствовался 45,7 тысячами. Также в финалку прошел игрок из Украины под ником drew.derzh, который за 6 место выиграл 9,5К. Серия EPT Online продлится до 20 декабря. Напомним, что живая серия турниров European Poker Tour была отменена из-за локдауна в Чехии.