В Чехии стартовала Мировая серия покера Европы. Расписание турниров и размер призовых

Этой ночью в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы провели 88 турниров в офлайн-режиме, а также еще 10 ивентов в онлайне.
Тем временем, на выходных стартовала еще одна серия WSOP, но уже в Европе. Организация по традиции запланировала ивенты в чешском Розвадове, где WSOP Europe проходит уже четвертый год подряд.
На серию запланировано 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck, которые будут проходить в отеле King's Resort с 19 ноября по 8 декабря. В отличие от основной WSOP, расчет призовых и бай-инов будет происходить в евро.
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Так, минимальный бай-ин был уже на первом мероприятии и составил он 350 евро, а вот на последний ивент NLH Super High Roller необходимо будет внести 100 тысяч евро. Победителям будут вручаться такие же золотые браслеты, как и на основной WSOP.
Главное событие серии будет длиться шесть дней, а его бай-ин составит 10350 евро. Суммарная гарантия всех турниров составит более 11 миллионов евро. Полное расписание WSOP Europe выглядит так:
|ИВЕНТ
|ДАТЫ
|СОБЫТИЕ
|БАЙ-ИН
|ГАРАНТИЯ
|1
|19-22.11.
|2021 NLHE Opener
|350 евро
|300 000 евро
|2
|20-23.11.
|8-Handed Pot-Limit Omaha
|550 евро
|200 000 евро
|3
|22-26.11.
|Mini Main Event NLH
|1 350 евро
|600 000 евро
|4
|23-24.11.
|Pot Limit Omaha
|2 000 евро
|200 000 евро
|5
|24-29.11.
|NLH Colossus
|550 евро
|1 000 000 евро
|6
|25-26.11.
|PLO/NLH Mixed
|1 650 евро
|200 000 евро
|7
|27-28.11.
|5K Pot Limit Omaha
|5 000 евро
|150 000 евро
|8
|28-29.11.
|Short Deck
|2 500 евро
|200 000 евро
|9
|29.11.
|NLH Bounty Hunter
|1 100 евро
|200 000 евро
|10
|29-30.11.
|NLH Platinum High Roller
|25 000 евро
|1 000 000 евро
|11
|30.11.-01.12.
|NLH 6-Max
|1 650 евро
|200 000 евро
|12
|01-02.12.
|8-Game Mix
|2 000 евро
|150 000 евро
|13
|02-03.12.
|NLH Diamond High Roller
|50 000 евро
|2 000 000 евро
|14
|03-08.12.
|NLH Main Event
|10 350 евро
|5 000 000 евро
|15
|06-07.12
|NLH Super High Roller
|100 000 евро
|-