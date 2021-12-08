Что общего между покером и Counter-Strike? Мнение украинского киберспортсмена

Известный геймер Михаил Благин стал чемпионом ивента хайроллеров, который проводился крупнейшим покер-румом Украины PokerMatch

Михаил Благин успешен не только в киберспорте, но и в покере / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch провел супертурнир Tremzin's High Roller KO, организованный экспертом рума Глебом Тремзиным. Призовой фонд ивента составил почти 3 миллиона гривен.

Всего на турнир зарегистрировалось 184 игрока, а победителем стал харьковчанин под ником lambaw0w, выигравший почти 360 тысяч гривен. Им оказался известный киберспортсмен Михаил Благин, эксперт по Counter-Strike. В интервью PokerMatch парень рассказал, что общего между покером и CS.

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"Как и Counter-Strike, покер – это такая сфера, где ты предоставлен сам себе и тебе нужно работать над своей игрой. Система очень схожа. Анализируешь ошибки, пытаешься их исправить и не повторять в следующий раз. Причем и там, и там важна дистанция. Чем дольше ты не совершаешь ошибок, тем лучший результат показываешь".

Также Михаил рассказал, насколько покер популярен среди киберспортсменов:

"У меня много знакомых, которые поигрывают или поигрывали в покер. Но с покером чаще всего происходит один из двух вариантов: ты либо в него заходишь и остаешься с ним навсегда, либо бросаешь в какой-то момент. Хотелось бы, чтобы покер открывало для себя больше людей. Я бы даже рекомендовал покер в качестве способа самосовершенствования.

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Можно играть дружеские турниры, в которых ты можешь попробовать переиграть своего товарища, блефануть... Прочувствовать эти эмоции. Особенно в живой игре. Не каждый может смотреть в глаза человеку и говорить какую-то неправду или "забалтывать" оппонента, как Негреану".