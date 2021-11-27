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Локдаун накрывает Чехию! Крупная серия турниров в Праге отменена из-за ковида

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 ноября, 17:30
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Пандемия коронавируса заставила организаторов EPT в столице Чехии перенести грандиозную покерную серию на следующий год
European Poker Tour не пройдет в Праге в этом году из-за эпидемии ковида
European Poker Tour не пройдет в Праге в этом году из-за эпидемии ковида / Фото: Pokeroff

В начале недели завершилась Мировая серия покера, которая проходила в Лас-Вегасе. Лучшие покеристы мира разыграли 88 золотых браслетов в офлайне.

Это была первая WSOP после старта пандемии коронавируса, которая прошла в "живом" режиме. Все благодаря тому, что организаторы приняли решение пускать на серию лишь вакцинированных.

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Правда, не везде покерные турниры проходят по сценарию. Так, на днях стало известно, что серия European Poker Tour (ЕРТ), которая должна была пройти в столице Чехии в Праге, будет перенесена на следующий год.

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Изначально турниры должны были пройти с 8 по 19 декабря, однако правительство Чехии ввело антиковидные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

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На данный момент в стране ежедневно заражается около 16 тысяч человек, поэтому Чехия объявила о введении чрезвычайного положения. Организаторы выпустили следующее заявление:

"Мы понимаем, что это разочаровывающая новость для наших игроков, но нам необходимо следовать указаниям правительства. Здоровье и безопасность наших сотрудников и игроков являются главным приоритетом. Мы постараемся провести EPT в Праге, когда это будет безопасно".

При этом стоит отметить, что в другом чешском городе Розвадов на прошлых выходных стартовала серия WSOP Europe, которая продлится до 8 декабря. Пока же о возможной отмене турниров ничего не известно, все 15 ивентов должны пройти по расписанию.

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