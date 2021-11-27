Локдаун накрывает Чехию! Крупная серия турниров в Праге отменена из-за ковида

Пандемия коронавируса заставила организаторов EPT в столице Чехии перенести грандиозную покерную серию на следующий год

European Poker Tour не пройдет в Праге в этом году из-за эпидемии ковида / Фото: Pokeroff

В начале недели завершилась Мировая серия покера, которая проходила в Лас-Вегасе. Лучшие покеристы мира разыграли 88 золотых браслетов в офлайне.

Это была первая WSOP после старта пандемии коронавируса, которая прошла в "живом" режиме. Все благодаря тому, что организаторы приняли решение пускать на серию лишь вакцинированных.

Реклама

Правда, не везде покерные турниры проходят по сценарию. Так, на днях стало известно, что серия European Poker Tour (ЕРТ), которая должна была пройти в столице Чехии в Праге, будет перенесена на следующий год.

Читайте также: Представитель Италии впервые за 7 лет стал чемпионом Мировой серии покера

Изначально турниры должны были пройти с 8 по 19 декабря, однако правительство Чехии ввело антиковидные ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Реклама

На данный момент в стране ежедневно заражается около 16 тысяч человек, поэтому Чехия объявила о введении чрезвычайного положения. Организаторы выпустили следующее заявление:

"Мы понимаем, что это разочаровывающая новость для наших игроков, но нам необходимо следовать указаниям правительства. Здоровье и безопасность наших сотрудников и игроков являются главным приоритетом. Мы постараемся провести EPT в Праге, когда это будет безопасно".

При этом стоит отметить, что в другом чешском городе Розвадов на прошлых выходных стартовала серия WSOP Europe, которая продлится до 8 декабря. Пока же о возможной отмене турниров ничего не известно, все 15 ивентов должны пройти по расписанию.