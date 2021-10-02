Второй браслет и 35 тысяч на борьбу с ковидом: стали известны первые чемпионы WSOP 2021

Джереми Осмус и Джеймс Барнетт стали первыми чемпионами Мировой серии покера в нынешнем году

Джереми Осмус выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: Pokernews

30 сентября в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

В этом же году организаторы разыграют 99 золотых браслетов в офлайн- и онлайн-ивентах. Из-за продолжающейся пандемии на WSOP приняли решение пускать лишь вакцинированных от ковида игроков.

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Сегодня ночью определились первые чемпионы серии. В первом турнире Casino Employees NLH принимали участие лишь работники казино Лас-Вегаса, однако это не помешало собрать аж 419 входов по 500 долларов.

Его триумфатором стал дилер казино "Caesars Palace" Джеймс Барнетт. 36-летний уроженец Калифорнии, который переехал в Вегас три года назад, поднял 39 тысяч долларов.

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Результаты финального стола WSOP Casino Employees NLH:

Джеймс Барнетт – 39 тыс долларов Джек Беренс – 24,1 тыс долларов Дэнни Чанг – 16,5 тыс долларов Лео Аббе – 11,3 тыс долларов Брайан Гарретт – 8,2 тыс долларов Роджер Шмидт – 6 тыс долларов Кристофер Минтон – 4,5 тыс долларов Рико Куэвас – 3,4 тыс долларов Рональд Бальтазар – 2,7 тыс долларов

Также подошел к концу и турнир Covid-19 Charity Relief Event со взносом 1000 долларов. Часть от призового фонда (34,6 тысячи) отправилась на помощь медикам, которые лечат больных ковидом пациентов.

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Победителем ивента на 266 участников стал профессиональный игрок и комментатор Джереми Осмус. Это второй браслет для американца после успеха в 2013 году на WSOP Europe в турнире по Омахе.

Результаты финального стола WSOP Covid-19 Charity Relief Event: