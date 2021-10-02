Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Второй браслет и 35 тысяч на борьбу с ковидом: стали известны первые чемпионы WSOP 2021

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
2 октября, 16:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Джереми Осмус и Джеймс Барнетт стали первыми чемпионами Мировой серии покера в нынешнем году
Джереми Осмус выиграл второй браслет WSOP в карьере
Джереми Осмус выиграл второй браслет WSOP в карьере / Фото: Pokernews

30 сентября в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

В этом же году организаторы разыграют 99 золотых браслетов в офлайн- и онлайн-ивентах. Из-за продолжающейся пандемии на WSOP приняли решение пускать лишь вакцинированных от ковида игроков.

Реклама

Сегодня ночью определились первые чемпионы серии. В первом турнире Casino Employees NLH принимали участие лишь работники казино Лас-Вегаса, однако это не помешало собрать аж 419 входов по 500 долларов.

Его триумфатором стал дилер казино "Caesars Palace" Джеймс Барнетт. 36-летний уроженец Калифорнии, который переехал в Вегас три года назад, поднял 39 тысяч долларов.

Реклама

Результаты финального стола WSOP Casino Employees NLH:

  1. Джеймс Барнетт – 39 тыс долларов
  2. Джек Беренс – 24,1 тыс долларов
  3. Дэнни Чанг – 16,5 тыс долларов
  4. Лео Аббе – 11,3 тыс долларов
  5. Брайан Гарретт – 8,2 тыс долларов
  6. Роджер Шмидт – 6 тыс долларов
  7. Кристофер Минтон – 4,5 тыс долларов
  8. Рико Куэвас – 3,4 тыс долларов
  9. Рональд Бальтазар – 2,7 тыс долларов

Также подошел к концу и турнир Covid-19 Charity Relief Event со взносом 1000 долларов. Часть от призового фонда (34,6 тысячи) отправилась на помощь медикам, которые лечат больных ковидом пациентов.

Реклама

Победителем ивента на 266 участников стал профессиональный игрок и комментатор Джереми Осмус. Это второй браслет для американца после успеха в 2013 году на WSOP Europe в турнире по Омахе.

Результаты финального стола WSOP Covid-19 Charity Relief Event:

  1. Джереми Осмус – 48,6 тыс долларов
  2. Джесси Лонис – 30 тыс долларов
  3. Митчелл Хальверсон – 20,5 тыс долларов
  4. Ашер Коннифф – 14,3 тыс долларов
  5. Стив Гросс – 10,3 тыс долларов
  6. Лиран Бетито – 7,6 тыс долларов
  7. Крэйг Мэйсон – 5,7 тыс долларов
  8. Евгений Туревски – 4,5 тыс долларов
  9. Джон Йокка – 3,6 тыс долларов
покерWSOP
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять