Другий браслет та 35 тисяч на боротьбу з ковідом: стали відомі перші чемпіони WSOP 2021

30 вересня о Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.
В цьому ж році організатори розіграють 99 золотих браслетів в офлайн- і онлайн-івентах. Через триваючу пандемію на WSOP прийняли рішення пускати лише вакцинованих від ковіду гравців.
Сьогодні вночі визначилися перші чемпіони серії. У першому турнірі Casino Employees NLH брали участь лише працівники казино Лас-Вегаса, однак це не завадило зібрати аж 419 входів по 500 доларів.
Його тріумфатором став дилер казино "Caesars Palace" Джеймс Барнетт. 36-річний уродженець Каліфорнії, який переїхав у Вегас три роки тому, підняв 39 тисяч доларів.
Результати фінального столу WSOP Casino Employees NLH:
- Джеймс Барнетт – 39 тис доларів
- Джек Беренс – 24,1 тис доларів
- Денні Чанг – 16,5 тис доларів
- Лео Аббе – 11,3 тис доларів
- Браян Гарретт – 8,2 тис доларів
- Роджер Шмідт – 6 тис доларів
- Крістофер Мінтон – 4,5 тис доларів
- Ріко Куевас – 3,4 тис доларів
- Рональд Бальтазар – 2,7 тис доларів
Також підійшов до кінця і турнір Covid-19 Charity Relief Event із внеском 1000 доларів. Частина від призового фонду (34,6 тисячі) відправилася на допомогу медикам, які лікують хворих ковідом пацієнтів.
Переможцем івенту на 266 учасників став професійний гравець і коментатор Джеремі Осмус. Це другий браслет для американця після успіху у 2013 році на WSOP Europe в турнірі з Омахи.
Результати фінального столу WSOP Covid-19 Charity Relief Event:
- Джеремі Осмус – 48,6 тис доларів
- Джессі Лоніс – 30 тис доларів
- Мітчелл Хальверсон – 20,5 тис доларів
- Ашер Конніфф – 14,3 тис доларів
- Стів Гросс – 10,3 тис доларів
- Ліран Бетіто – 7,6 тис доларів
- Крейг Мейсон – 5,7 тис доларів
- Євген Туревскі – 4,5 тис доларів
- Джон Йокко – 3,6 тис доларів