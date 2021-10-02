Другий браслет та 35 тисяч на боротьбу з ковідом: стали відомі перші чемпіони WSOP 2021

Джеремі Осмус і Джеймс Барнетт стали першими чемпіонами Світової серії покеру в нинішньому році

Джеремі Осмус виграв другий браслет WSOP в кар'єрі / Фото: Pokernews

30 вересня о Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

В цьому ж році організатори розіграють 99 золотих браслетів в офлайн- і онлайн-івентах. Через триваючу пандемію на WSOP прийняли рішення пускати лише вакцинованих від ковіду гравців.

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Сьогодні вночі визначилися перші чемпіони серії. У першому турнірі Casino Employees NLH брали участь лише працівники казино Лас-Вегаса, однак це не завадило зібрати аж 419 входів по 500 доларів.

Його тріумфатором став дилер казино "Caesars Palace" Джеймс Барнетт. 36-річний уродженець Каліфорнії, який переїхав у Вегас три роки тому, підняв 39 тисяч доларів.

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Результати фінального столу WSOP Casino Employees NLH:

Джеймс Барнетт – 39 тис доларів Джек Беренс – 24,1 тис доларів Денні Чанг – 16,5 тис доларів Лео Аббе – 11,3 тис доларів Браян Гарретт – 8,2 тис доларів Роджер Шмідт – 6 тис доларів Крістофер Мінтон – 4,5 тис доларів Ріко Куевас – 3,4 тис доларів Рональд Бальтазар – 2,7 тис доларів

Також підійшов до кінця і турнір Covid-19 Charity Relief Event із внеском 1000 доларів. Частина від призового фонду (34,6 тисячі) відправилася на допомогу медикам, які лікують хворих ковідом пацієнтів.

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Переможцем івенту на 266 учасників став професійний гравець і коментатор Джеремі Осмус. Це другий браслет для американця після успіху у 2013 році на WSOP Europe в турнірі з Омахи.

Результати фінального столу WSOP Covid-19 Charity Relief Event: