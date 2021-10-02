Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Другий браслет та 35 тисяч на боротьбу з ковідом: стали відомі перші чемпіони WSOP 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 жовтня, 16:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Джеремі Осмус і Джеймс Барнетт стали першими чемпіонами Світової серії покеру в нинішньому році
Джеремі Осмус виграв другий браслет WSOP в кар'єрі
Джеремі Осмус виграв другий браслет WSOP в кар'єрі / Фото: Pokernews

30 вересня о Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

В цьому ж році організатори розіграють 99 золотих браслетів в офлайн- і онлайн-івентах. Через триваючу пандемію на WSOP прийняли рішення пускати лише вакцинованих від ковіду гравців.

Реклама

Сьогодні вночі визначилися перші чемпіони серії. У першому турнірі Casino Employees NLH брали участь лише працівники казино Лас-Вегаса, однак це не завадило зібрати аж 419 входів по 500 доларів.

Його тріумфатором став дилер казино "Caesars Palace" Джеймс Барнетт. 36-річний уродженець Каліфорнії, який переїхав у Вегас три роки тому, підняв 39 тисяч доларів.

Реклама

Результати фінального столу WSOP Casino Employees NLH:

  1. Джеймс Барнетт – 39 тис доларів
  2. Джек Беренс – 24,1 тис доларів
  3. Денні Чанг – 16,5 тис доларів
  4. Лео Аббе – 11,3 тис доларів
  5. Браян Гарретт – 8,2 тис доларів
  6. Роджер Шмідт – 6 тис доларів
  7. Крістофер Мінтон – 4,5 тис доларів
  8. Ріко Куевас – 3,4 тис доларів
  9. Рональд Бальтазар – 2,7 тис доларів

Також підійшов до кінця і турнір Covid-19 Charity Relief Event із внеском 1000 доларів. Частина від призового фонду (34,6 тисячі) відправилася на допомогу медикам, які лікують хворих ковідом пацієнтів.

Реклама

Переможцем івенту на 266 учасників став професійний гравець і коментатор Джеремі Осмус. Це другий браслет для американця після успіху у 2013 році на WSOP Europe в турнірі з Омахи.

Результати фінального столу WSOP Covid-19 Charity Relief Event:

  1. Джеремі Осмус – 48,6 тис доларів
  2. Джессі Лоніс – 30 тис доларів
  3. Мітчелл Хальверсон – 20,5 тис доларів
  4. Ашер Конніфф – 14,3 тис доларів
  5. Стів Гросс – 10,3 тис доларів
  6. Ліран Бетіто – 7,6 тис доларів
  7. Крейг Мейсон – 5,7 тис доларів
  8. Євген Туревскі – 4,5 тис доларів
  9. Джон Йокко – 3,6 тис доларів
покерWSOP
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти