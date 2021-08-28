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На Світову серію покеру пускатимуть лише вакцинованих гравців через ковід "Дельта"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
28 серпня, 17:30
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Усі покеристи, які захочуть зіграти на WSOP, повинні будуть пройти вакцинацію від коронавірусу. Без цього на покерну серію не допустять
Коронавірус "Дельта" втручається в проведення Світової серії покеру
Коронавірус "Дельта" втручається в проведення Світової серії покеру / Фото: Getty Images, Cardschat

Цієї осені в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру. Це буде перша WSOP, яка відбудеться офлайн після початку пандемії коронавірусу.

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Заходи розпочнуться 30 вересня і закінчаться 17 листопада. Через зростання зараження ковідом штаму "Дельта" місцева влада роздумувала про обмеження на WSOP або навіть повне скасування серії.

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Проте довгоочікувані події все ж відбудуться. Правда, взяти участь в турнірах зможуть лише вакциновані від ковіду гравці. Про це заявив виконавчий директор WSOP Тай Стюарт.

Тай Стюарт – виконавчий директор Світової серії покеру (WSOP)
Тай Стюарт – виконавчий директор Світової серії покеру (WSOP) / Фото: Pokernews

"Це рішення ми прийняли нелегко, без будь-яких інших цілей, окрім захисту прав гравців і проведення унікальної ігрової події.

Природа покеру полягає в тому, щоб перебувати в безпосередній близькості зі своїми опонентами протягом тривалого періоду часу.

Ми хочемо, щоб гравці були раді свому поверненню на WSOP, пропонуючи високий рівень захисту і обмеження ускладнень під час турніру цієї осені".

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Підтвердження вакцинації буде одноразовим, під час реєстрації на першу подію. Гравець повинен отримати останню дозу вакцини не пізніше, ніж за 14 днів до його першого івенту.

На Світової серії покеру буде розіграна майже сотня золотих браслетів
На Світової серії покеру буде розіграна майже сотня золотих браслетів / Фото: WSOP

Всі дані будуть відображатися в мобільному додатку. Правило буде діяти не тільки для гравців, але і для персоналу, преси та інших осіб, що мають доступ до казино Rio.

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