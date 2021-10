В Таиланде жара! Горячая украинка подожгла пляж Пхукета аппетитным купальником (фото)

Украинка Алена Мироненко – одна из самых активных блогеров в Instagram среди покеристов нашей страны. Девушка любит играть в онлайн в прямом эфире и часто ведет стримы.

Также красотка регулярно дарит подписчикам соблазнительные фото и интересные истории. К примеру, на днях Мироненко опубликовала очередные фотографии из Таиланда, где она долгое время живет и отдыхает.

Девушка показалась фолловерам в соблазнительном купальнике кремового цвета, продемонстрировав свою аппетитную фигуру. Под ним Алена опубликовала забавный пост:

"Меня позвал на свидание в лучший ресторан острова шикарный мужчина. Я бы хотела спросить у вас совета, что мне надеть, но было воскресенье. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"