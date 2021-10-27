Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

В Таиланде жара! Горячая украинка подожгла пляж Пхукета аппетитным купальником (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 октября, 21:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алена Мироненко покрасовалась перед подписчиками в Instagram яркими снимками на пляже
Алена Мироненко - одна из самых красивых покеристок Украины
Алена Мироненко - одна из самых красивых покеристок Украины / Фото: Instagram Алены Мироненко

Украинка Алена Мироненко – одна из самых активных блогеров в Instagram среди покеристов нашей страны. Девушка любит играть в онлайн в прямом эфире и часто ведет стримы.

Также красотка регулярно дарит подписчикам соблазнительные фото и интересные истории. К примеру, на днях Мироненко опубликовала очередные фотографии из Таиланда, где она долгое время живет и отдыхает.

Девушка показалась фолловерам в соблазнительном купальнике кремового цвета, продемонстрировав свою аппетитную фигуру. Под ним Алена опубликовала забавный пост:

"Меня позвал на свидание в лучший ресторан острова шикарный мужчина. Я бы хотела спросить у вас совета, что мне надеть, но было воскресенье. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"

Алена объяснила, что воскресенье – лучший день для игры в покер, ведь в выходные обычно разыгрывают увеличенные призовые, а также играет немало слабых игроков.

Отметим, что Алена играет в покер с 2018 года. По ее признанию, на эту игру подсадил именно бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

На страничку Мироненко в Instagram подписались 22,4 тысячи поклонников. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять