Успешный блогер с горячим Инстаграмом: фото украинской покерной красотки Алены Мироненко

Девушка радует своих поклонников не только покерными стримами, но и обворожительными снимками в купальниках

Алена Мироненко - одна из самых очаровательных покеристок Украины / Фото: Instagram Алены Мироненко

Недавно мы знакомили вас с лучшей украинской покеристкой Ольгой Ермольчевой, которая также является поклонницей футбола и Криштиану Роналду. Впрочем, украинские девушки в покере – не редкость.

Еще одной яркой представительницей прекрасного пола за овальным столом является Алена Мироненко. Девушка предпочитает онлайн-покер, выступая в интернете под ником "holy_aloha". 27-летняя красотка впервые познакомилась с покером лишь три года назад. Можно с уверенностью сказать, что любовь привела Алену за овальный стол, ведь покером она стала интересоваться благодаря своему бойфренду. Со временем красотка поняла, что эта игра является ее призванием.

Спустя год девушка пыталась пройти отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом. Досадно, ведь в 2019 году наша команда сенсационно стала чемпионом мира по спортивному покеру, а частью того коллектива, к слову, была Ольга Ермольчева. С ней у Алены до сих пор дружественные отношения.

Тем временем, Алена открывала в себе не только талант игрока, но и блогера-стримера. Девушка показывала и комментировала свою игру в онлайне. Ее первая запись длилась аж шесть часов, собрав большое количество просмотров и лайков. Кроме того, украинка активно ведет свою страничку в Instagram, выставляя туда крутые фотографии с отдыха. Неудивительно, что на нее уже подписались более 20 тысяч фолловеров!