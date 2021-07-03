Успішний блогер з гарячим Інстаграмом: фото української покерної красуні Олени Мироненко

Дівчина радує своїх шанувальників не тільки покерними стрімами, а й чарівними знімками в купальниках

Олена Мироненко - одна з найчарівніших покеристок України / Фото: Instagram Альони Мироненко

Нещодавно ми знайомили вас з найкращою українською покеристкою Ольгою Єрмольчевою, яка також є прихильницею футболу і Кріштіану Роналду. Втім, українські дівчата в покері – не рідкість.

Ще однією яскравою представницею прекрасної статі за овальним столом є Олена Мироненко. Дівчина віддає перевагу онлайн-покеру, виступаючи в інтернеті під ніком "holy_aloha". 27-річна красуня вперше познайомилася з покером лише три роки тому. Можна з упевненістю сказати, що любов привела Олену за овальний стіл, адже покером вона стала цікавитися завдяки своєму бойфренду. Згодом красуня зрозуміла, що ця гра є її покликанням.

Через рік дівчина намагалася пройти відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом. Прикро, адже у 2019 році наша команда сенсаційно стала чемпіоном світу зі спортивного покеру, а частиною того колективу, до слова, була Ольга Єрмольчева. З нею Олена досі має дружні відносини.

Тим часом Олена відкривала в собі не тільки талант гравця, але і блогера-стрімера. Дівчина показувала і коментувала свою гру в онлайні. Її перший запис тривав аж шість годин, зібравши велику кількість переглядів та лайків. Крім того, українка активно веде свою сторінку в Instagram, виставляючи туди круті фотографії з відпочинку. Не дивно, що на неї вже підписалися понад 20 тисяч фоловерів!