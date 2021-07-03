Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Успішний блогер з гарячим Інстаграмом: фото української покерної красуні Олени Мироненко

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 липня, 21:00
Копіювати лінк
Дівчина радує своїх шанувальників не тільки покерними стрімами, а й чарівними знімками в купальниках
Олена Мироненко - одна з найчарівніших покеристок України
Олена Мироненко - одна з найчарівніших покеристок України / Фото: Instagram Альони Мироненко

Нещодавно ми знайомили вас з найкращою українською покеристкою Ольгою Єрмольчевою, яка також є прихильницею футболу і Кріштіану Роналду. Втім, українські дівчата в покері – не рідкість.

Ще однією яскравою представницею прекрасної статі за овальним столом є Олена Мироненко. Дівчина віддає перевагу онлайн-покеру, виступаючи в інтернеті під ніком "holy_aloha". 27-річна красуня вперше познайомилася з покером лише три роки тому. Можна з упевненістю сказати, що любов привела Олену за овальний стіл, адже покером вона стала цікавитися завдяки своєму бойфренду. Згодом красуня зрозуміла, що ця гра є її покликанням.

Через рік дівчина намагалася пройти відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом. Прикро, адже у 2019 році наша команда сенсаційно стала чемпіоном світу зі спортивного покеру, а частиною того колективу, до слова, була Ольга Єрмольчева. З нею Олена досі має дружні відносини.

Тим часом Олена відкривала в собі не тільки талант гравця, але і блогера-стрімера. Дівчина показувала і коментувала свою гру в онлайні. Її перший запис тривав аж шість годин, зібравши велику кількість переглядів та лайків. Крім того, українка активно веде свою сторінку в Instagram, виставляючи туди круті фотографії з відпочинку. Не дивно, що на неї вже підписалися понад 20 тисяч фоловерів!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
US Poker Open
Докладніше
Перкінс vs Тайс
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Тенісист
PokerMatch

Патрік
Антоніус

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти