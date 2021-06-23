Чарівна прихильниця Кріштіану Роналду: знайомимося з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою (фото)

Красуня з Черкас не тільки успішно грає за овальним столом, однак і активно веде сторінку в Instagram

Ольга Єрмольчева набирає шанувальників не тільки завдяки успішній грі в покер / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

По праву однією з найкращих покеристок України на цей момент є Ольга Єрмольчева. Уродженка Черкас встигла заробити за свою професійну кар'єру понад 230 тисяч доларів.

Спочатку Ольга хотіла викладати англійську мову і літературу, поступила до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на факультет романо-германської філології. Втім, за порадою свого друга дівчина вперше зіграла в покер і вирішила присвятити цій грі свою кар'єру.

Перший гучний успіх підкорився Єрмольчевій у 2012 році на European Poker Tour. На турнірі Women's Event в Сан-Ремо Ольга зайняла 2 місце, піднявши більше 4 тисяч доларів. Вже через три місяці Єрмольчева здобула свою першу перемогу, тріумфував на Grand Event RPT в Києві.

Найуспішнішим для дівчини став 2015 рік, коли вона здобула найбільші призові в кар'єрі. Друге місце на Головній події Latin American Poker Tour дозволило Єрмольчевій залишити Панаму зі 113 тисячами доларів. У 2019 Ользі підкорилося ще одне досягнення. Ольга увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якої сенсаційно тріумфувала на Кубку Націй. До слова, тоді дівчина була визнана найкращим гравцем турніру.

До слова, Ольга є великою прихильницею футболіста Кріштіану Роналду, за якого вболіває ще з часів його гри за Манчестер Юнайтед. Не дивно, що у 2018 році Єрмольчева не впустила можливість підтримати кумира в київському фіналі Ліги чемпіонів, який Реал виграв у Ліверпуля.