Очаровательная поклонница Криштиану Роналду: знакомимся с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой (фото)

По праву одной из лучших покеристок Украины на данный момент является Ольга Ермольчева. Уроженка Черкас успела заработать за свою профессиональную карьеру более 230 тысяч долларов.
Изначально Ольга хотела преподавать английский язык и литературу, поступив в Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого на факультет романо-германской филологии. Впрочем, по совету своего друга девушка впервые сыграла в покер и решила посвятить этой игре свою карьеру.
Первый громкий успех покорился Ермольчевой в 2012 году на European Poker Tour. На турнире Women's Event в Сан-Ремо Ольга заняла 2 место, подняв более 4 тысяч долларов. Уже через три месяца Ермольчева добыла свою первую победу, триумфовав на Grand Event RPT в Киеве.
Самым успешным для девушки стал 2015 год, когда она добыла самые крупные призовые в карьере. Второе место на Главном событии Latin American Poker Tour позволило Ермольчевой покинуть Панаму со 113 тысячами долларов. В 2019 году Ольге покорилось еще одно достижение. Ольга вошла в состав сборной Украины по спортивному покеру, с которой сенсационно триумфовала на Кубке Наций. К слову, тогда девушка была признана лучшим игроком турнира.
К слову, Ольга является большой поклонницей футболиста Криштиану Роналду, за которого болеет еще со времен его игры за Манчестер Юнайтед. Неудивительно, что в 2018 году Ермольчева не упустила возможность поддержать кумира в киевском финале Лиги чемпионов, который Реал выиграл у Ливерпуля.