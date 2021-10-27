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У Таїланді спека! Гаряча українка підпалила пляж Пхукета апетитним купальником (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 жовтня, 21:50
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Олена Мироненко покрасувалася перед підписниками в Instagram яскравими знімками на пляжі
Олена Мироненко - одна з найкрасивіших покеристок України
Олена Мироненко - одна з найкрасивіших покеристок України / Фото: Instagram Альони Мироненко

Українка Олена Мироненко – одна з найактивніших блогерів у Instagram серед покеристів нашої країни. Дівчина любить грати в онлайн у прямому ефірі й часто веде стриму.

Також красуня регулярно дарує підписникам спокусливі фото та цікаві історії. Наприклад, днями Мироненко опублікувала чергові фотографії з Таїланду, де вона тривалий час живе та відпочиває.

Дівчина похизувалася перед фоловерами у спокусливому купальнику кремового кольору, продемонструвавши свою апетитну фігуру. Під ним Олена опублікувала кумедний пост:

"Мене покликав на побачення в найкращий ресторан острова шикарний чоловік. Я б хотіла запитати у вас поради, що мені одягти, але була неділя. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"

Олена пояснила, що неділя – найкращий день для гри в покер, адже у вихідні зазвичай розігрують збільшені призові, а також грає чимало слабких гравців.

Відмітимо, що Олена грає в покер з 2018 року. За її зізнанням на цю гру підсадив саме бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.

На сторінку Мироненка в Instagram підписалися 22,4 тисячі шанувальників. До речі, дівчина близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії у Instagram.

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