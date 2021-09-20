Украинский пенсионер разрывает онлайн – игрок заработал более 100 тысяч на покере

Валерий Скударь занял второе место на турнире Tremzin's Million PKO, который PokerMatch провел на этих выходных

Валерий Скударь успешно выступил на именном турнире Глеба Тремзина / Фото: PokerMatch

В начале сентября эксперт PokerMatch Глеб Тремзин провел свой первый именной турнир. Тогда на Tremzin's Million PKO было разыграно 1,6 миллиона гривен.

А уже в прошедшие выходные эксперт провел второй ивент Tremzin's Million PKO. На турнир было сделано 509 входов, что позволило вновь перебить гарантию в 1 миллион.

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В ITM попали 60 спортсменов, однако среди них не оказалось Глеба. Его с ивента выбил пользователь andrejbublik, который получил в награду 5000 турнирных гривен.

В итоге когда за финальным столом осталось пятеро лучших спортсменов, они заключили сделку. По ее итогам победителем оказался игрок Ростислав из Тернополя под ником tahgem.

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К слову, второе место на Tremzin's Million PKO занял Скударь Валерий Маркович, которому недавно исполнилось 74 года. Покерист выиграл 119 тысяч гривен! За перипетиями финального стола можно понаблюдать на YouTube-канале PokerMatch.

Результаты финального стола Tremzin's Million PKO: