Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинский пенсионер разрывает онлайн – игрок заработал более 100 тысяч на покере

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 сентября, 14:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Валерий Скударь занял второе место на турнире Tremzin's Million PKO, который PokerMatch провел на этих выходных
Валерий Скударь успешно выступил на именном турнире Глеба Тремзина
Валерий Скударь успешно выступил на именном турнире Глеба Тремзина / Фото: PokerMatch

В начале сентября эксперт PokerMatch Глеб Тремзин провел свой первый именной турнир. Тогда на Tremzin's Million PKO было разыграно 1,6 миллиона гривен.

А уже в прошедшие выходные эксперт провел второй ивент Tremzin's Million PKO. На турнир было сделано 509 входов, что позволило вновь перебить гарантию в 1 миллион.

Реклама

В ITM попали 60 спортсменов, однако среди них не оказалось Глеба. Его с ивента выбил пользователь andrejbublik, который получил в награду 5000 турнирных гривен.

В итоге когда за финальным столом осталось пятеро лучших спортсменов, они заключили сделку. По ее итогам победителем оказался игрок Ростислав из Тернополя под ником tahgem.

Реклама

Читайте также: В конце сентября стартует Кубок Украины по онлайн-покеру

К слову, второе место на Tremzin's Million PKO занял Скударь Валерий Маркович, которому недавно исполнилось 74 года. Покерист выиграл 119 тысяч гривен! За перипетиями финального стола можно понаблюдать на YouTube-канале PokerMatch.

Результаты финального стола Tremzin's Million PKO:

МестоНикПризовыеБаунтиИТОГО
1tahgem89 787 грн48 914 грн138 701 грн
2markovich89 459 грн29 882 грн119 341 грн
3hank2370 632 грн16 218 грн86 850 грн
4taras020163 607 грн23 818 грн87 425 грн
5playerxxiic61 328 грн27 615 грн88 943 грн
699joker9927 040 грн13 882 грн40 922 грн
7iknowkungfu20 678 грн2 500 грн23 178 грн
8inna2514 315 грн4 530 грн18 845 грн

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Самые популярные покеристы в Instagram (тысяч подписчиков)
1
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
329
2
Фил Айви Фил Айви
159
3
Лив Боэри Лив Боэри
123
4
Мария Хо Мария Хо
112
5
Фил Хельмут Фил Хельмут
100
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять